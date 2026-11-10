Необичайният ритуал на Мира Андреева преди мач: Федерер и Надал са в основата на успеха ѝ

Дебютът на Мира Андреева в индивидуалната надпревара на Финалите на WТА бе повече от категоричен. Въпреки признанията ѝ за огромно напрежение, представянето ѝ на корта срещу Елина Свитолина показа съвсем различна картина. Възпитаничката на Кончита Мартинес отстъпи едва четири гейма на съперничката си и записа безапелационна победа.

Убедителен старт за Мира Андреева на Финалите на WTA след победа над Свитолина

След срещата младата тенисистка демонстрира обичайната си непринуденост в студиото на „Тенис Чанъл“, напомняйки, че е само на 19 години. „Нямате представа колко бях притеснена днес. Вероятно колкото преди финала на „Ролан Гарос“, сподели тя. Голямото ѝ постижение в този двубой обаче бе именно начинът, по който овладя емоциите си.

Андреева разкри, че в началните минути краката ѝ са треперели при всяка крачка, а ръката ѝ се е движела неконтролируемо при изпълнение на сервис. Тези вътрешни терзания останаха скрити за зрителите благодарение на спокойствието, което тя излъчваше в играта си, особено след спечелването на първия пробив. „Много съм доволна от начина, по който контролирах нервите си, защото изобщо не беше лесно“, допълни състезателката.

Роджър Федерер като извор на вдъхновение

Най-любопитният момент от интервюто бе свързан с психологическата подготовка на рускинята. Освен че работи със специалист в тази област, Андреева следва специфичен ритуал преди всяко свое излизане на корта – гледа най-добрите моменти от епичния финал на Откритото първенство на Австралия през 2017 година между Роджър Федерер и Рафаел Надал. „Вече знам почти всяка една точка наизуст, защото си пускам тези кадри преди всеки мач“, призна тя.

Изборът ѝ не е случаен и е пряко свързан с усещането, което се стреми да постигне в играта си: „Когато наблюдавам Роджър, искам и аз да играя с такава лекота. Искам да изглежда така, сякаш нищо на корта не може да ме смути.“ Този навик ѝ помага да намери вътрешен баланс и да си напомни, че тенисът трябва да носи удоволствие дори в най-напрегнатите моменти.

First FAGE WTA Finals singles win is under Mirra Andreeva's belt 👏 #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/pLK2Kk1V2f — wta (@WTA) November 9, 2026

Тя си припомни и разочарованието от 2025 година, когато остана само резерва на сингъл в турнира на най-добрите и участва единствено на двойки заедно с Диана Шнайдер. Този спомен се превърна в основен двигател за нея през настоящата кампания: „Опитвах се да подхождам към всяка среща така, сякаш е последната в живота ми, за да събера нужните точки и да се класирам. Изключително щастлива съм, че дългият сезон даде резултат.“

По отношение на напрежението Андреева се позова на крилатата фраза на легендарната Били Джийн Кинг, превърнала се в нейна лична философия: „Напрежението е привилегия“. Наясно, че вълнението ще я съпътства през цялата ѝ кариера, младата надежда избира да промени нагласата си: „Ще се опитам да го използвам като предимство“, заяви тя преди предстоящия си сблъсък срещу Арина Сабаленка.

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