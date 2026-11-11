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Джокович участва в грандиозен проект за 320-метров хотел в Маями

  • 11 ное 2026 | 11:12
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Джокович участва в грандиозен проект за 320-метров хотел в Маями

Следващият голям корт на Новак Джокович ще бъде в Маями. Тенис легендата обединява усилия с Aman Group за създаването на ATMA – нова марка за луксозно хотелиерство, изградена около неговия подход към тренировките, храненето и възстановяването. Първият обект на бранда ще се помещава в 320-метров небостъргач на брега в квартал Брикел.

Проектът предвижда закрити кортове за тенис и падел с изглед към залива Бискейн, яхтено пристанище в непосредствена близост и СПА и уелнес център с площ от близо 11 150 квадратни метра. Вероятно ще трябва да отделите повече от час за посещение на СПА центъра. Може би дори повече от ден.

Джокович, който стана глобален уелнес партньор на Aman през 2024 г. и оттогава работи с групата, ще бъде глобален партньор и на ATMA. Той ще ръководи разработването на програмите, свързани с дълголетието, храненето, ракетните спортове и цялостното физическо и психическо благополучие.

Ако някой е заслужил правото да ни дава съвети за дълголетие, това е човек, който продължаваше да печели титли от Големия шлем дори в края на четвъртото си десетилетие – при това в спорт, в който звездите обикновено прекратяват кариерата си много по-рано.

„През цялата си кариера научих, че истинските високи постижения се градят върху баланса, при който тренировките, възстановяването, храненето и психическото благополучие работят заедно, за да подпомагат дълголетието и поддържането на високо ниво за продължителен период“, заяви Джокович при обявяването на проекта.

Новак Джокович и Aman Group стартират ATMA – нова марка за луксозно хотелиерство, основана на подхода на сръбския тенисист към тренировките, храненето и възстановяването. Първият ѝ обект ще се намира в квартал Брикел в Маями.

Проектът се разработва от OKO Group и Oak Row Equities, като се очаква да бъде завършен през 2031 г. Високата 320 метра сграда на брега, разположена на Brickell Bay Drive, е проектирана от архитектурното бюро SHoP Architects, а интериорният дизайн е поверен на Studio Paolo Ferrari.

Комплексът ще съчетава хотел, луксозни жилища – от апартаменти с една спалня до пентхауси с шест спални – и СПА и уелнес център с площ от около 11 150 квадратни метра. В него ще има закрити кортове за тенис и падел с гледка към залива Бискейн, тренировъчни студиа, съоръжения за възстановяване и медицински уелнес център.

Джокович, който вече е глобален уелнес партньор на Aman, ще отговаря за програмите на ATMA, посветени на дълголетието, храненето, ракетните спортове и здравословния начин на живот.

Собствениците на жилища в комплекса ще получат приоритетна възможност да бъдат предложени за членство в ексклузивния ATMA Club, достъпът до който ще бъде само с покана. Небостъргачът ще има пряка връзка с крайбрежната пешеходна алея Baywalk, а непосредствено до него ще бъде разположено собствено яхтено пристанище.

Уелнес центърът е може би най-интригуващата част от проекта. Освен закритите кортове плановете включват студиа за индивидуални и групови тренировки, специализирани пространства за подобряване на подвижността и физическата кондиция, медицински уелнес център и съоръжения за възстановяване.

Благодарение на закритите кортове посетителите ще могат да резервират час за игра през цялата година, дори когато времето в Маями има други планове. А през август то почти винаги има други планове.

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