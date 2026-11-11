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Маверик Винялес пред обстойни медицински прегледи: Ако има нещо счупено, спирам

  • 11 ное 2026 | 13:35
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Маверик Винялес завърши състезателния уикенд за Гран При на Катар в MotoGP с огромна доза безпокойство. Испанецът призна, че сериозно обмисля отново да се оттегли временно от пистата заради продължаващите проблеми с контузия в лявото рамо. Предстои той да премине през серия от подробни медицински изследвания в Европа, за да установи точния мащаб на увреждането.

Ситуацията за Винялес се промени драстично през последните 18 месеца. По време на предишното си участие на пистата „Лусайл“ с мотора на Tech3 КТМ той впечатли с темпото си, като изпревари Педро Акоста и дори влезе в директен дуел с Марк Маркес за победата, финиширайки втори, макар и по-късно да получи наказание за нерегламентирано налягане в гумите. Настоящото му завръщане в Катар обаче премина под знака на сериозни трудности.

Травмата в лявото рамо, получена на пистата „Заксенринг“ през лятото на 2025 година, продължава да ограничава пилота. Въпреки претърпяната операция, периода на почивка и рехабилитацията, испанецът все още няма ясно обяснение защо не успява да възвърне оптималната си физическа форма. Още по време на азиатското турне от календара той подчерта, че се състезава не защото е напълно готов, а за да не губи финансовото си възнаграждение. Въпреки че след старта на „Сепанг“ изглеждаше по-оптимистично настроен, събитията в Катар го върнаха към тежката реалност.

Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP
Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP

След като завърши на 15-то място в съботния спринт, Винялес загатна, че карането на мотора RC16 в това състояние е безсмислено. Нещата не се подобриха и в неделното основно състезание, където той се нареди 13-ти, изпреварвайки единствено заместника на Жоан Мир – Джейк Диксън.

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„Изключително трудно е. Въпреки че имахме добро темпо, прогресът в колоната е почти невъзможен. Всичко, което загубиш в началото в битките, няма как да го компенсираш накрая. Чувствам се по същия начин, както и в събота. Следващата седмица ще премина през всички възможни изследвания – скенер, ядрено-магнитен резонанс, артрография... Всичко необходимо, за да разбера какво точно не е наред с мен“, каза испанецът след състезанието в Катар.

„Ако има нещо счупено, спирам на 100%. В момента не мога да карам по-бързо. Няма никакъв смисъл да продължавам, ако не мога да се подобрявам, а и не ми харесва да се движа в дъното на колоната. Мразя всяка обиколка, прекарана в това състояние. Ако се окаже, че няма изгледи за подобрение, ще се оттегля. Нямам мотивация да се качвам на мотора и да карам на 50% от възможностите си. Ще видим дали проблемът може да се коригира с нова операция или с дълга рехабилитация у дома. Ако това не помогне, за мен всичко приключва“, завърши Винялес.

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Снимки: Gettyimages

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