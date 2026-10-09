Маверик Винялес не се отказва от бъдеще в MotoGP

Маверик Винялес призна, че прекарва всяка свободна вечер в размисли за посоката на своята кариера, като подчерта, че все още не е готов да се откаже от състезанията и ролята на тестови състезател в MotoGP не го привлича особено.

Десеткратният победител в кралския клас няма да бъде на стартовата решетка през 2027 година заради продължителен конфликт около договора с настоящия му тим Tech3 КТМ, след който остана с усещането за несправедливо отношение. За разлика от други пилоти, загубили местата си в шампионата, 32-годишният испанец не разглежда като основна възможност преминаване в Световния супербайк шампионат (WSBK). В същото време той не желае да става тест пилот и настоява, че състезателните му амбиции остават живи.

A tricky session for the team. Unfortunately two crashes for Enea prevented any lap time improvements, but we’re happy to confirm he is unharmed. Maverick ended the session in P20, though tomorrow is a new day and both riders will feature in Q1. #IndonesianGP #MotoGP https://t.co/yISNPN9pFU — Tech3 Racing (@Tech3Racing) October 9, 2026

„Трябва внимателно да обмисля нещата. Не знам дали съм готов за подобна промяна. Дълбоко в себе си още не съм се предал. Трябва да претегля дали ролята на тестови пилот е подходяща за мен – тя има както положителни, така и отрицателни страни. Мисля за това всеки ден: как да подхождам към бъдещето си и какво всъщност искам. Все още желая да се състезавам. Трудно е и е необичайно, но трябва сериозно да премисля следващия си ход“, заяви Винялес пред медиите в Индонезия.

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В навечерието на състезателния уикенд за Гран При на Индонезия в Италия се появиха спекулации, че испанецът може да премине в Дукати като тестови и резервен пилот за следващия сезон. Тази информация обаче беше категорично отречена от марката от Борго Панигале. Попитан дали евентуална едногодишна пауза извън решетката няма да му попречи да се върне в кралския клас, Винялес отговори кратко: „Не знам, не съм сигурен. Но не съм готов да спра да бъда състезател.“

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След поредното прекъсване заради контузия, получена по време на Гран При на Германия преди повече от година, Винялес се завърна на пистата на Гран При на Япония. Той дори призна, че е останал изненадан от решението на КТМ да го извика обратно, имайки предвид слуховете, че може да пропусне остатъка от сезона. Испанецът отбеляза, че се чувства изключително свеж след участие в едва 23 от общо 38 старта от началото на 2025 година, и се надява да използва спестената енергия за правилното решение относно своето бъдеще.

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„В момента анализирам задълбочено опциите си. Нищо не е сигурно, защото усещам, че все още мога да дам много“, каза Винялес.



„След като се възстановя напълно от травмата, ще имам огромен запас от енергия, тъй като през последните две години състезателната ми програма беше ограничена. Основният ми приоритет е да се състезавам в MotoGP, а не просто да провеждам тестове. Трябва да съм уверен в това, което правя, за да бъда истински удовлетворен. Не съм сигурен дали ролята на тест пилот би ме карала да се чувствам завършен състезател“, завърши испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages