Само точка разлика между Антонели и Верстапен след лятната пауза

Въпреки че лятната пауза не разделя сезонът във Формула 1 на две равни половини, всички възприемат този период като „полувремето“ в световния шампионат.

Много често се случва да виждаме доста големи промени в разпределението на силите преди и след почивката през август. Сезон 2026 не е изключение от това правило, а най-яркият пример за това е Макс Верстапен.

From P21 to the podium... 🤯📈 Enjoy the very best of another INSANE Interlagos drive by the incomparable Max Verstappen 🦁 #F1 #BrazilGP https://t.co/W3cfrseT6N — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

В първите 11 кръга за годината преди лятната пауза четирикратният шампион спечели едва 109 точки, като след Гран При на Унгария той заемаше шестото място в генералното класиране. Девет кръга по-късно нидерландецът е втори с 279 точки, след като той и Ред Бул се върнаха към формата си от последните години след лятната пауза.

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В деветте състезания от възобновяването на сезон насам Верстапен има осем подиума, включително три победи, спечелени в Малайзия, Сингапур и Мексико. Единственият случай, в който той не се качи на подиума, беше домашната му Гран При на Нидерландия, в която пилотът на Ред Бул отпадна още в края на първата обиколка.

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Реално погледнато от Верстапен е втори по-резултатност след лятната пауза, като със само точка пред него е Андреа Кими Антонели. Италианецът също има три победи след почивката, но е подиум по-малко от Верстапен, като той има две пети места от стартовете в Азербайджан и Бразилия.

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Антонели и Верстапен, които имат спечелени съответно 171 и 170 точки след лятната пауза, са далеч пред Ландо Норис, който е трети в тази класация. Миналогодишният шампион обаче е със 118 пункта, което показва на колко високи ниво оперират Антонели и Верстапен след подновяването на шампионата във втората половина на месец август.

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Снимки: Gettyimages