Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Дейвид Култард призова ФИА да забрани емблематичното празнуване на Норис

  • 11 ное 2026 | 10:07
  • 534
  • 1

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард призова Международната автомобилна федерация (ФИА) да преразгледа протоколите за безопасност на подиума. Повод за реакцията му стана поредният инцидент с Ландо Норис, който счупи бутилка шампанско в пода по време на награждаването след Гран При на Сао Пауло. Според шотландеца пилотът на Макларън е извадил огромен късмет, че се е разминал без сериозни наранявания.

Норис записа категорична победа на пистата „Интерлагос“, справяйки се отлично с променливите метеорологични условия и множеството смени на гуми в рамките на 71-те обиколки. Радостта му след финала обаче отново бе белязана от рискован ритуал — британецът удари бутилката толкова силно, че тя се пръсна на парчета. В подкаста Up To Speed Култард заяви, че състезателят трябва спешно да се откаже от този опасен навик.

Формула 1 с комичен гаф на подиума в Бразилия
Формула 1 с комичен гаф на подиума в Бразилия

„Бях изключително впечатлен от представянето на пилотите, особено от Ландо — той беше брилянтен. Но трябва ясно да се каже: той трябва да спре да повтаря едно и също нещо и да очаква различен резултат. Удрянето на стъклена бутилка просто не е разумно, на това учим дори малките деца, а той продължава да го прави.

„Истински късметлия е, че не си разряза лошо ръката. ФИА определено трябва да обърне внимание на случващото се на подиума и да прецени всичко, включително пиротехниката, която може да попадне в очите на състезателите. Това е първото нещо, което се нуждае от корекция“, каза Култард.

Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия
Ландо Норис със закачливо съобщение към Зак Браун след триумфа в Бразилия

Въпреки критиките към поведението му на почетната стълбичка, Култард не спести суперлативите за карането на Норис. Британецът контролираше перфектно състезанието при преходите между гуми за сухо и интермедия, когато дъждът се завърна в заключителната фаза и застраши лидерската му позиция.

Ландо Норис определи триумфа си в Бразилия като "един от най-добрите" в кариерата му
Ландо Норис определи триумфа си в Бразилия като "един от най-добрите" в кариерата му

„Това беше пилотиране от световна класа, едно от най-добрите му състезания изобщо. Предвид спецификата на трасето и непредвидимите условия, представянето му беше абсолютно феноменално. Намираме се в прекрасна ера за Формула 1, където разполагаме с редица топ пилоти, способни на големи неща при подходящ болид и увереност.

„Доста притеснително за Ландо и останалите обаче е как Макс успя да си пробие път от дъното на колоната до второто място с болид, от който изобщо не бе доволен — това също е забележително постижение“, отбеляза шотландецът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 29279
  • 41
Успешна операция за Пеко Баная, не се знае кога ще се върне на пистата

Успешна операция за Пеко Баная, не се знае кога ще се върне на пистата

  • 10 ное 2026 | 20:21
  • 1138
  • 0
Преоткри ли Марко Бедзеки доминантната си форма от началото на годината?

Преоткри ли Марко Бедзеки доминантната си форма от началото на годината?

  • 10 ное 2026 | 19:44
  • 2446
  • 0
Тото Волф: Кими Антонели все още не е Айртон Сена, но може би е Сениня

Тото Волф: Кими Антонели все още не е Айртон Сена, но може би е Сениня

  • 10 ное 2026 | 18:48
  • 4765
  • 12
Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

  • 10 ное 2026 | 18:24
  • 6676
  • 9
Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

  • 10 ное 2026 | 17:43
  • 978
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 15701
  • 53
Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 29279
  • 41
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 30529
  • 308
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 30754
  • 87
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 19948
  • 4
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 21990
  • 51