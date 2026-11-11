Дейвид Култард призова ФИА да забрани емблематичното празнуване на Норис

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард призова Международната автомобилна федерация (ФИА) да преразгледа протоколите за безопасност на подиума. Повод за реакцията му стана поредният инцидент с Ландо Норис, който счупи бутилка шампанско в пода по време на награждаването след Гран При на Сао Пауло. Според шотландеца пилотът на Макларън е извадил огромен късмет, че се е разминал без сериозни наранявания.

A smashing performance from Lando in Sao Paulo! 💥🍾 #F1 #BrazilGP https://t.co/pyTZ7CdzY2 — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

Норис записа категорична победа на пистата „Интерлагос“, справяйки се отлично с променливите метеорологични условия и множеството смени на гуми в рамките на 71-те обиколки. Радостта му след финала обаче отново бе белязана от рискован ритуал — британецът удари бутилката толкова силно, че тя се пръсна на парчета. В подкаста Up To Speed Култард заяви, че състезателят трябва спешно да се откаже от този опасен навик.

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„Бях изключително впечатлен от представянето на пилотите, особено от Ландо — той беше брилянтен. Но трябва ясно да се каже: той трябва да спре да повтаря едно и също нещо и да очаква различен резултат. Удрянето на стъклена бутилка просто не е разумно, на това учим дори малките деца, а той продължава да го прави.



„Истински късметлия е, че не си разряза лошо ръката. ФИА определено трябва да обърне внимание на случващото се на подиума и да прецени всичко, включително пиротехниката, която може да попадне в очите на състезателите. Това е първото нещо, което се нуждае от корекция“, каза Култард.

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Въпреки критиките към поведението му на почетната стълбичка, Култард не спести суперлативите за карането на Норис. Британецът контролираше перфектно състезанието при преходите между гуми за сухо и интермедия, когато дъждът се завърна в заключителната фаза и застраши лидерската му позиция.

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„Това беше пилотиране от световна класа, едно от най-добрите му състезания изобщо. Предвид спецификата на трасето и непредвидимите условия, представянето му беше абсолютно феноменално. Намираме се в прекрасна ера за Формула 1, където разполагаме с редица топ пилоти, способни на големи неща при подходящ болид и увереност.



„Доста притеснително за Ландо и останалите обаче е как Макс успя да си пробие път от дъното на колоната до второто място с болид, от който изобщо не бе доволен — това също е забележително постижение“, отбеляза шотландецът.

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Снимки: Gettyimages