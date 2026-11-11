Рали шампионите на България: Ще е хубаво да има повече стартове у нас

Рали шампионите на България за 2026 година Антон Титов и Александър Спиров гостуват на Sportal Motorsport броени дни, след като взеха националната титла и завършиха на второ място в крайното класиране на асфалтовия рали шампионат на Гърция.

Двамата разказаха пред водещия Георги Иванов за състезанията, в които участваха през годината, за краткия рали сезон у нас и победата им в рали “Дет” с център Солун.

Антон Титов и Александър Спиров спечелиха рали „Дет“ и титлата

Също така, двамата повдигнаха завесата и за това какво се случва при описването на отсечките, в самото състезание и каква е атмосферата в състезателния им Хюндай i20 Rally2.

И разбира се, постарахме се да научим повече за това какво биха искали двамата да се случи в нашия автомобилен спорт през 2027 година, и по-специално в рали шампионата ни, който сега изпрати един от най-късите сезони в историята си.

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Снимки: Борислав Цветанов