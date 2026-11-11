Мерцедес приключи четвъртата си най-дълга серия от поредни подиуми във Формула 1

Отборът на Мерцедес класира поне един пилот на подиума във всяко едно от първите 19 състезания за сезона във Формула 1, но тази серия на Сребърните стрели приключи в Гран При на Сао Пауло в неделя.

На „Интерлагос“ победата грабна Ландо Норис с Макларън, а на почетната стълбичка заедно с него се качиха още съотборниците в Ред Бул – Макс Верстапен и Исак Хаджар. В същото време Джордж Ръсел и новият световен шампион Андреа Кими Антонели се класираха четвърти и пети, с което приключи четвъртата най-дълга серия от поредни подиуми в историята на Мерцедес.

An incredible Mercedes streak ended at Interlagos 😮 The team had previously taken to the podium at all 19 Grands Prix in 2026 - the joint-sixth best run by a team in F1 history! 🔥 #F1 https://t.co/TKKQVIrLqV — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

В своята история Сребърните стрели имат серия от 28 поредни подиума, която обхваща целия сезон 2014 и първите девет кръга от сезон 2015. Между Гран При на Монако през 2016 и Гран При на Франция през 2018 пилот на Мерцедес се качва на подиума в 43 от 44 състезания, а единственото изключение е Гран При на Монако през 2017, когато Валтери Ботас и Люис Хамилтън финишират съответно четвърти и седми. Тези две отделни серии продължават съответно 21 и 22 състезания.

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Иначе най-дългата серия от поредни подиуми за един отбор в историята на Формула 1 е дело на Ферари, като тя продължава цели 53 старта. Поне един пилот на Черните кончета финишира в тройката в последните две състезания за сезон 1999 и през целите сезони 2000, 2001 и 2002.

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Снимки: Gettyimages