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Ландо Норис определи триумфа си в Бразилия като "един от най-добрите" в кариерата му

  • 9 ное 2026 | 12:05
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Ландо Норис заяви, че драматичният му успех в Гран При на Сао Пауло е сред най-добрите в неговата кариера във Формула 1. Британецът подчерта безупречната работа на своя тим в изключително коварните метеорологични условия на пистата „Интерлагос“.

Надпреварата се превърна в истинско изпитание с постоянно променящо се време. Дъждът преди старта принуди всички пилоти да потеглят с гумите интермедия. Около 14-ата обиколка изсъхващият асфалт отвори възможност за преминаване към сликове, преди нов силен валеж в заключителния етап отново да върне колоната към интермедия.

Норис пресече финалната линия с преднина от 14.602 секунди пред Макс Верстапен, с което си осигури трети успех за сезона и общо 14-ти във Формула 1.

Ключов момент в състезанието се оказа битката с Андреа Кими Антонели. Преди спиранията в бокса Норис изоставаше с осем секунди зад 20-годишния пилот на Мерцедес, но по-ранното преминаване към сликовете наклони везните в полза на британеца.

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

„Изоставах на осем секунди зад Кими преди пит-стопа. Той влезе една обиколка по-късно за сухи гуми. След това аз бях точно зад него и го притиснах. Това го накара да сгреши и аз се възползвах максимално“, обясни Норис.

„Определено това беше едно от най-трудните състезания. Нищо не се получи лесно. Стартът ми не беше най-добрият и трябваше да наваксвам. Предизвикателствата от гледна точка на стратегия и условия бяха огромни – управление на гумите интермедия, преминаване към сликове, избягване на поднасяния на първи завой и по мокрите зони, а накрая и повторна смяна. Това бе едно от най-добрите ни състезания като организация, тайминг и стопове. От моя страна бе важно да не допускам грешки, което в такъв ден е изключително лесно. Смятам, че това е сред най-силните ми победи изобщо“, коментира още световният шампион за 2025 година.

Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!
Ландо Норис: Хубаво е отново да съм първи!

Запитан колко натоварващо е било да води колоната през по-голямата част от дистанцията, британецът посочи, че минималният толеранс за грешка не позволява никакво отпускане.

„Трудно е да опишеш какво е усещането, ако не си в болида – колко сложно е да управляваш със сликове на дъжд и колко лесно могат да блокират колелата на първи завой. Гледах екраните покрай пистата, за да следя събитията, а отборът постоянно ми даваше ценна информация къде другите грешат, къде трябва да спирам по-рано и къде мога да спечеля време. Условията тук в Бразилия често са неприятни и коварни, но от наша страна състезанието бе проведено просто отлично“, обобщи пилотът на Макларън.

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Снимки: Gettyimages

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