Формула 1 с комичен гаф на подиума в Бразилия

Формула 1 доста комичен гаф по време на награждаването след надпреварата за Гран При на Сао Пауло, която беше спечелена от Ландо Норис.

При качването на британеца на подиума обаче над видео стената зад него беше изписано „Gran Premie de la Ciudad de Mexico“, което беше официалното име на предишното състезание в Мексико Сити. Тази грешка не остана незабелязана и в социалните мрежи бързо-бързо се появиха подигравателни коментари.

LMAO they got the Mexico City GP background for the podium and then quickly fixed it to Sao Paulo xDDD https://t.co/kqMef6KLS2 — Raven (@darkraven616) November 8, 2026

Надписът беше коригиран по време на церемонията по награждаване и когато пилотите започнаха да се пръскат с шампионско вече пишеше „Grande Premio de Sao Paulo“.

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Снимки: Gettyimages