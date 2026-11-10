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Тото Волф: Кими Антонели все още не е Айртон Сена, но може би е Сениня

  • 10 ное 2026 | 18:48
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И до днес легендарният Айртон Сена остава последният бразилски пилот, печелил световната титла във Формула 1. На фона на новото поколение състезатели от южноамериканската страна обаче, най-силните паралели с трикратния световен шампион се правят не с негов сънародник, а с изгряващата звезда на Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Впечатляващото представяне на младия италианец през настоящата кампания – допълнено от визуалната прилика с характерната му къдрава кестенява коса – бързо предизвика множество сравнения със Сена. Антонели впечатли всички с поредица от пет поредни победи в началото на годината – постижение, с което могат да се похвалят само още девет пилоти в цялата история на спорта, сред които самият Сена не фигурира.

Макс Верстапен за сравнението между Сена и Пикет в Бразилия
Макс Верстапен за сравнението между Сена и Пикет в Бразилия

Петият последователен триумф за италианеца дойде с категоричен „голям шлем“ в Гран При на Монако – трасето, превърнало се в символ на доминацията на Сена, който продължава да държи рекордите за най-много първи стартови позиции и победи в Княжеството.

Тото Волф намигна на Ред Бул: Антонели нямаше да оцелее в друг отбор
Тото Волф намигна на Ред Бул: Антонели нямаше да оцелее в друг отбор

„Опитваме се да предпазим Кими от прекомерните медийни и маркетингови ангажименти по възможно най-добрия начин. Не спираме да повтаряме и на колегите от италианските медии да не правят паралели с Айртон Сена или да го наричат Ил Феномено.

„В La Gazzetta dello Sport излязоха със заглавия за петте му поредни победи, което наистина е невероятно за толкова млад състезател, но той е едва на 19 години и все още не беше спечелил шампионата“, коментира тогава шефът на Мерцедес Тото Волф по време на уикенда в Барселона.

Шампионът Антонели почита Сена с каската си за Гран При на Сао Пауло
Шампионът Антонели почита Сена с каската си за Гран При на Сао Пауло

Впоследствие Антонели си осигури световната титла в Гран При на Мексико Сити. Малко след това, в навечерието на състезателния уикенд в Сао Пауло, младият талант се срещна със семейството на Сена и кара на пистата „Интерлагос“ със специален жълт шлем, вдъхновен от емблематичния дизайн на бразилския идол.

Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло
Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло

„Винаги съм избягвал тези съпоставки, защото Сена, също както Франк Уилямс и Рон Денис, е истински гигант – както като личност, така и като състезател. Поставянето на подобни очаквания пред един 20-годишен пилот носи огромен натиск. Затова не искам да ги сравнявам на този етап. Той е Кими, а Сена си беше Сена“, заяви Волф след надпреварата в Бразилия.

„Беше изключително трогателно да видим топлото отношение на семейство Сена към него. Те споделиха, че за първи път виждат състезател, който да напомня на Сениня. Това е първият момент, в който може да се каже, че има известна прилика. Но на този етап той е по-скоро Сениня, а не самият Сена. Нека дадем време на малкия Сениня да се развие и да се превърне в новия Сена“, допълни шефът на Сребърните стрели.

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Снимки: Gettyimages

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