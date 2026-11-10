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Илия Топурия: Арман Царукян ще изпадне в паника срещу мен

  • 10 ное 2026 | 16:58
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Илия Топурия: Арман Царукян ще изпадне в паника срещу мен

Бившият шампион на UFC в две категории Илия Топурия е убеден, че Арман Царукян няма да може да се противопостави на уменията му в стойка. Бившият шампион в две категории на UFC с актив от 17 победи и 1 поражение подготвя завръщането си в октагона, след като загуби пояса в лека категория от Джъстин Гейджи на събитието UFC Свобода 250. Сред потенциалните му съперници е именно Царукян, който също е сред основните претенденти за титлата.

Според Топурия евентуален сблъсък с Царукян би наподобявал убедителния успех на шампиона в категория перо Александър Волкановски срещу Мовсар Евлоев на UFC 333.

„Арман ще изпадне в пълна паника в стойка и отчаяно ще опитва да направи събаряне. Ще се случи абсолютно същото като в мача между Мовсар и Волк. Тези бойци са свикнали непрекъснато да доминират и увереността им идва именно от това. Когато обаче не можеш да наложиш контрол, особено като борец, става изключително тежко. Защитата срещу събаряния и цялостната борба в ММА се развиха толкова много, че ако нямаш отлични умения на земя редом с класическата борба, бързо се изтощаваш. А Арман изобщо не се отличава с играта си на партер.“

Джъстин Гейджи: Илия Топурия е твърде дребен за лека категория, Арман Царукян е следващият
Джъстин Гейджи: Илия Топурия е твърде дребен за лека категория, Арман Царукян е следващият

„Силата му е в събарянията и търсенето на доминиращи позиции. Но колко често виждате някой да спре тези тейкдауни и да тръгне в атака срещу него? Точно това се случи срещу Волк. Евлоев беше свикнал да сваля съперниците, да си почива в клинча или на гърба им, но срещу Волкановски не успя да направи нищо от това. Какъв беше резултатът? Паника и предаване. Аз самият съм бил световен шампион в две дивизии и съм участвал в четири битки за световен пояс. Израснал съм с граплинг и борба. Това е целият ми живот.“

Поражението от Гейджи бе първо в професионалната кариера на Топурия. В тази среща „Ел Матадор“ понесе сериозни щети, което накара брат му да се намеси и да прекрати двубоя – решение, което според самия боец е спасило състезателната му кариера.

Топурия за загубата от Гейджи и следващата цел пред него
Топурия за загубата от Гейджи и следващата цел пред него
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