Джъстин Гейджи: Илия Топурия е твърде дребен за лека категория, Арман Царукян е следващият

Според Джъстин Гейджи Илия Топурия е твърде дребен за лека категория.

На събитието UFC Белия дом Гейджи постигна една от най-големите изненади в историята на смесените бойни изкуства, като спря Топурия и спечели титлата на UFC в лека категория. Това беше първата загуба в кариерата на Топурия, която той трудно приема, като наскоро обвини Гейджи, че е манипулирал ръкавиците си преди битката.

В гостуване в подкаст Гейджи напълно отхвърли обвиненията на Топурия и предложи свое обяснение защо „Ел Матадор“ се е затруднил срещу него: твърде малък е.

„Той наистина трябва да вярва, че съм измамил, защото иначе как би могъл да го направи отново? Аз му разбих лицето“, заяви Гейджи.

„...Не мисля, че той е боец за лека категория. Мисля, че трябва да се върне надолу. Смятам, че може да победи Александър Волкановски и да бъде шампион в категория перо. Не мисля, че някога ще бъде шампион в лека категория. Той не може да победи Арман Царукян. Ще има трудности и с Пади Пимблет. Има много зверове. Този спорт е луд, така че очевидно винаги има малко късмет и шанс. Може ли да извади късмет и достатъчно умел ли е? Абсолютно. Но мисля, че е твърде дребен за лека категория. Това почувствах аз.“

Топурия прекара по-голямата част от кариерата си в категория перо, където спечели титлата на UFC и я защити веднъж, преди да се качи до 70 килограма и да нокаутира Чарлс Оливейра, за да вземе пояса в лека категория. Но след като загуби титлата от Гейджи, Топурия настоява за незабавен реванш. Гейджи обаче не е напълно сигурен дали изобщо ще се бие отново.

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„Всички ми казват: „Бий се с Арман!“. Не знам каква ще е битката – имам контузии, за които трябва да се погрижа. Не съм взел решение“, каза Гейджи. „Но аз съм на 37 години. Първият ми мач беше през 2008 г. Имам 40 битки, включително аматьорските. Така че не знам.“

„Кой знае? Не е нужно да го правя. За мен никога не е ставало въпрос за пари. Става въпрос за здраве...“

„Не чувствам, че имам какво повече да доказвам“, добави той по-късно. „Първият ми мач беше през '08-а. На 37 години съм. Но също така знам, че току-що се представих по-добре от всякога, така че съм между чука и наковалнята. Разумът ми е на мястото си. Искам да го запазя. Нямам какво повече да доказвам. Така че не знам. Не знам какво ще се случи. Интересно е. Забавно. Това е добра позиция, в която да се намирам.“

Гейджи спомена и Конър Макгрегър като битка, която би искал, добавяйки, че след победата над Топурия вече не изпитва нужда да търси отмъщение от Чарлс Оливейра и Макс Холоуей – последните двама, които го победиха.

„Очевидно искам реванш срещу хората, които са ме побеждавали“, каза Гейджи. „И знам колко жалко звуча, когато казвам това, но фактът, че Илия нокаутира Чарлс Оливейра и Макс Холоуей, които са единствените двама, които все още са тук и са ме побеждавали, ме устройва. Приемам го. Приемам, че са ме победили, и приемам, че накарах човека, който ги довърши, да се откаже. Колкото и глупаво да звучи – не знам дали е страхливо, но просто го приемам.“

В крайна сметка, ако реши да продължи да се бие, Гейджи знае, че няма значение с кого би искал да се изправи; има само един човек, който заслужава следващия шанс за титлата в лека категория.

„Не че не искам да се бия с Арман; наистина не е така. Той е следващият на опашката“, каза Гейджи. „Ако и когато защитя този шампионски пояс, ще се бия с него. Просто в момента не знам... Дадох много от себе си за тази битка през януари и юни. За щастие излязох победител, но ми костваше много, така че трябва да се възстановя. Трябва да дам почивка на мозъка си, защото вложих много тренировки в тези битки.“

„Ще се наслаждавам на това да бъда шампион до края на годината. Ще взема бизнес решение и житейско решение, когато му дойде времето.“

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