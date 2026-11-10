Хамзат Чимаев с нов съперник за главния двубой на RAF в Абу Даби

Хамзат Чимаев ще се изправи срещу бившия шампион на UFC в средна категория Крис Уайдман в борцов сблъсък, след като Колби Ковингтън се оттегли от основната битка на галавечерта RAF 14. Новината за промяната преди събитието в Абу Даби тази събота бе съобщена официално от организацията в понеделник.

От промоутърската компания не посочиха конкретна причина за отпадането на Ковингтън, но Чимаев бързо се подигра с бившия временен първенец на UFC в полусредна категория чрез социалните мрежи, обявявайки, че опонентът му се е изплашил. Ковингтън беше в серия от пет поредни победи в RAF, преди наскоро да бъде принуден да се предаде след задушаващ прийом в граплинг среща срещу боеца от категория петел на RAF Раул Росас-младши.

Раул Росас отказа Колби Ковингтън само за 43 секунди в граплинг двубой

Сблъсъкът между Чимаев и Уайдман ще оглави шоуто в „Етихад Арена“ в Абу Даби, като залогът в срещата ще бъде кросоувър поясите на организацията в лека тежка категория.

Colbi is not coming, he is scared — Khamzat Chimaev (@KChimaev) November 9, 2026

От юни насам Чимаев показва категорична доминация с четири поредни победи на борцовия тепих, след като надви Дилън Данис, Тайрън Уудли, Гилбърт Бърнс и Роби Уоулър. Сега той насочва вниманието си към Уайдман, докато все още очаква следващото си официално насрочване за двубой в UFC.

Царукян и Чимаев с категорични победи на RAF 14

За Уайдман това ще бъде втора поява под банера на RAF, след като през май загуби със съдийско решение именно от Ковингтън. Това участие бе първото му състезание след поражението му в граплинг мач от Патрик Дауни в средата на 2025 година.

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