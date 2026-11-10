Николай Добруджански с критика към Станислав Недков: Докато този човек е начело на БФММА, няма да има развитие за спорта в страната

ММА треньорът Николай Добруджански с нова критика към председателя на Българската федерация по ММА - Станислав Недков.

Единият от основателите на СК "Десант" използва социалната мрежа Facebook, за да коментира представянето на националния отбор на България в аматьорския ММА на изминалото Световно първенство в Тбилиси. Припомняме, че във възрастовата група за мъже и жени българите записаха две победи и седем загуби на Мондиала в грузинската столица.

Вижте цялата публикация на Добруджански, в която той представя своя анализ на представянето на националните ни състезатели в Тбилиси и причините, които според него, са довели до тези резултати:

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