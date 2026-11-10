Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 34

Четирима български бойци ще се включат в битките на SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември 2026 г. от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна. Атанас Божилов, Драгомир Петров, Жулиен Риков и Даниел Динев ще представят страната ни в международната бойна галавечер, която обещава оспорвани двубои и силни емоции за феновете на бойните спортове.

Българските бойци ще се бият в три супер битки и един Grand Prix турнирен двубой в тежка категория над 95 кг. На ринга ще видим както утвърдени имена от SENSHI, така и млади шампиони, които продължават да затвърждават позициите си в международния кикбокс.

Атанас Божилов – Mr. SENSHI отново в действие

Един от най-уважаваните кикбоксьори в България – Атанас Божилов, ще участва в супер битка в категория до 75 кг. Познат на феновете като Mr. SENSHI, той има впечатляващия актив от 25 победи на ринга на веригата. Божилов е бивш европейски шампион на SENSHI в категория до 75 кг от 2023 г., световен шампион на WAKO PRO в стил K1 от 2019 г. и двукратен сребърен медалист от Европейското първенство по кикбокс на WAKO през 2016 и 2018 г. В актива му е и титла от Световната купа на WAKO през 2017 г. Последната му победа на ринга на веригата дойде на SENSHI 31, когато се наложи над англичанина Аарон Слиман. Сега българският боец отново ще търси силно представяне пред родна публика.

Драгомир Петров – амбиция за реванш в категория до 70 кг

В супер битка в категория до 70 кг ще видим атрактивния стил на Драгомир Петров, който има недовършена работа на ринга и ще търси реванш. Петров има14 победи за веригата, като е сред утвърдените имена в леката категория и се класира в топ 5 на бойците с най-много мачове за SENSHI. Петров е двукратен европейски шампион на SENSHI – през 2023 и 2024 г., а през 2026 г. стана вицешампион в Grand Prix турнира до 70 кг, провел се в Пловдив. В богатата му спортна визитка присъстват още европейска титла по муай тай на EMC от 2019 г., победа в турнира „Wizard“ през същата година и четири национални титли по кикбокс.

Жулиен Риков – Лъвското сърце е готов за следваща победа

В супер битка до 75 кг ще участва и един от най-ярките млади таланти на българския кикбокс – Жулиен Риков. През февруари 2026 г., едва на 19 години, той влезе като най-младия участник в Grand Prix турнира до 75 кг на SENSHI и излезе от него като носител на титлата. Риков е действащ шампион на SENSHI Grand Prix Welterweight (до 75 кг) за 2026 г. и продължава да впечатлява с представянето си на професионалния ринг. До момента той има седем победи във веригата и нито една загуба. Младият боец е двукратен шампион на Световната купа по кикбокс, двукратен шампион на Европейската купа и осемкратен национален шампион на България. Последното му участие за международната верига беше на SENSHI 33, когато се изправи срещу испанеца Данут Михаил. На 5 декември Жак Риков ще има нова възможност да покаже защо е сред най-перспективните имена в кикбокса.

Даниел Динев – родната надежда в Grand Prix турнира

В тежка категория над 95 кг Даниел Динев ще участва в една от двете резервни срещи от схемата на Grand Prix турнира. Българският боец привлече вниманието на публиката с дебюта си на SENSHI 31 Gladiators в Пловдив, където постигна победа срещу румънската бойна машина Бени Адегбуи. Динев е многократен шампион на България още от началото на състезателната си кариера, носител на златен медал от Световната купа в Унгария през 2025 г. и вицешампион на Европа от първенството в Гърция през 2024 г. Участието му в резервната битка на Grand Prix турнира е още една възможност да затвърди присъствието си на международната сцена на SENSHI. Четиримата български представители ще имат подкрепата на родната публика в една от най-очакваните бойни вечери на годината. SENSHI 34 Grand Prix ще събере във Варна 18 бойци от 13 държави, които ще премерят сили в зрелищни двубои, демонстрирайки техника, характер и шампионски дух.

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