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Бойната гала Fight Fest се завръща с нова благотворителна кауза

  • 10 ное 2026 | 13:26
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Бойната гала Fight Fest се завръща с нова благотворителна кауза

Тази събота (14.11) в Пазарджик ще се проведе третото издание на бойната галавечер "Fight Fest". Събитието ще се проведе в зала "Васил Левски".

Тази година "Fight Fest" ще предложи 12 дуела, 6 по правилата на ММА и 6 по правилата на бокса, в основната бойна карта. Гвоздеят на вечерта ще бъде сблъсък в категория "крузър" между Иван Киселаров и Даниел Петров. Основната бойна карта започва в 20:00 часа.

Подгряващите срещи започват в 18:30 и ще предложат 4 боксови срещи и една ММА битка.

Събитието ще подкрепи благотворителната кампания за 5-годишния Радослав Михайлов, който се бори с инфекция, която засяга нервната му система и слуха му.

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