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Виктор Григоров получи съперник за MAX FIGHT 67

  • 10 ное 2026 | 11:30
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Виктор Григоров получи съперник за MAX FIGHT 67

Виктор Григоров научи името на съперника си за втората му професионална ММА битка. Русенецът ще се изправи срещи Симоне Мано. Двубоят между двамата състезатели в категория до 77 килограма ще се проведе на 28-ми ноември в Бургас и ще бъде част от основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 67.

Мано e носител на син колан по бразилско жиу-жицу, като по-рано тази година печели сребърен медал от престижния турнир AJP Grand Slam, проведен в Рим. Италианецът записва и участия в европейски първенства на международната федерация по бразилско жиу-жицу (IBJJF). В професионалния ММА той има 2 победи и 4 поражения.

20-годишният Григоров за последно взе участие в турнира "Grappling Grand Prix 88", където отказа Владислав Кънчев със събмишън. Преди това през лятото той дебютира в професионалния ММА и спечели турнира "Grappling Grand Prix 77" с три поредни събмишъна в рамките на една вечер.

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