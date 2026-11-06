Топурия за загубата от Гейджи и следващата цел пред него

Първото поражение в професионалната кариера на Илия Топурия изглежда не е сломило неговия дух, а по-скоро му е дало нова свобода и мотивация да се завърне на върха. Бившият шампион в две категории прекъсна продължителната си пауза от медийното пространство, за да анализира тежкия двубой с Джъстин Гейджи и да очертае плановете си за бъдещето.

През юни Топурия излезе в октагона като категоричен фаворит при защитата на пояса си в лека категория срещу Гейджи в главния двубой на UFC Белия дом. При победа се очакваше „Ел Матадор“ да преследва исторически статут на троен шампион в сблъсък срещу носителя на титлата в полусредна категория Ислам Махачев. Гейджи обаче сътвори една от най-големите сензации на годината, нанасяйки съкрушителни удари на Топурия, чийто ъгъл бе принуден да прекрати срещата в края на четвъртия рунд.

След срещата Топурия се оттегли от публичното пространство. Наскоро обаче главният изпълнителен директор на организацията Дейна Уайт разкри, че завръщането на звездата се подготвя за началото на 2027 година. Покрай тази новина испанският вестник „А Бе Се Диарио“ пусна предварителен откъс от пространно интервю с боеца.

В него Топурия говори откровено за преживяния шок от първото поражение:

„Озовах се в най-лошата възможна ситуация за един боец. Преживях най-черния ден в кариерата си. Какво може да е по-лошо от това? Смъртта? През последните пет или шест месеца непрекъснато си задавах въпроса дали нещо се обърка, но истината е проста: или печелиш, или губиш. Аз загубих. Когато се събудя сутрин и се погледна в огледалото, не искам да си казвам, че това не съм аз.“

Въпреки че е приел загубата и се подготвя за завръщане, боецът признава, че краят на спортния му път може да настъпи скоро.

„Постигнал съм всичко в този спорт. След следващия ми мач какво друго ми остава? Може би просто ще се пенсионирам.“

Окончателното оттегляне обаче засега остава на заден план. Основният фокус на Топурия е насочен към предстоящия му двубой, като той обещава да демонстрира невиждана досега форма и вече е избрал следващата си мишена — отколешния му съперник Пади Пимблет.

„Ще ме видите в светлина, в каквато никога не сте ме виждали. Обмисляме завръщане на ринга от април нататък. Винаги съм знаел, че в живота не всичко върви по мед и масло, макар досега да нямах такъв горчив опит. А що се отнася до Пади — Пади, Пади, Пади... Ще го изям като наденичка, каквато всъщност представлява самият той.“

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