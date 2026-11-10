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Силен старт за България на Европейското по кикбокс

  • 10 ное 2026 | 10:38
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Силен старт за България на Европейското по кикбокс

14 победи постигнаха българските представители в първия ден от Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие.       

Мартин Димитров осигури първо отличие за страната ни. 17-годишният бронзов медалист от световното първенство при подрастващите в Йезоло постигна успех над поляка Михал Климек и се класира за полуфинал в стил Пойнт файтинг (кат. до 57 кг.). Така Димитров ще бъде със сигурност на почетната стълбичка в столицата на Република Северна Македония.       

Моника Петрова се класира за четвъртфиналите в категория до 50кг. на стил Пойнт файтинг след победа над Шона Фицпатрик (Република Ирландия). В следващата фаза нашата състезателка излиза срещу поставената под номер 1 в схемата Елена Мему (Гърция). Към четвъртфиналите в своите категории в стил Пойнт файтинг продължават ощеСветослав Прокопов (74 кг), Виктор Грозданов (63 кг) и Александра Георгиева (60 кг). 

Мартин П. Димитров също стигна до голямата четворка на категория до 94 кг в стил Лайт контакт. В четвъртфиналите той постигна успех над Филипос Филипидис (Полша) и си осигури най-малко бронзов медал от шампионата на Стария континент.

Други двама българи се класираха в топ 8. При 60-килограмовите Симеон Любомиров се справи с Мустафа Узун (Турция), а в категория до 74 кг Петър Колев победи Ахмед Рамадан (Германия).       

Цветан Марков (кат. до 63 кг) и Симеон Любомиров (кат. до 69 кг) преодоляха осминафиналите в стил Кик лайт.       

В ринговите стилове българите постигнаха четири победи. В стил Лоу кик Георги Шагов, Виктор Ганчев и Александър Рибников продължават към четвъртфиналите. В стил К1 успех постигна Атанас Атанасов. Той спечели двубоя си срещу Леонардо Сестили (Италия) и намери място сред най-добрите 8 на категория до 71 кг.

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