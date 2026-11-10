Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели призна, че си мечтае Италия да приеме финала на сезона в надпреварата. Пилотът на Мерцедес до вчера имаше надежди, че настоящият сезон може да финишира на “Имола” вместо в Абу Даби, но това явно няма да се случи.
“Все още не съм осъзнал напълно, че съм спечелил световната титла - призна Антонели при пристигането си вчера в Болоня. - Но това е супер важно събитие в живота ми. Кога разбрах, че мога да стана световен шампион? На “Монца”, като още тогава казах, че ще се опитам да взема титлата.
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“От доста време си мисля, че ще е хубаво финалът на сезона да е на “Имола”, защото ще е страхотно, ако кампанията завърши с още едно състезание в Италия, това е една от мечтите ми.
“Може би ще ми трябва още една седмица, за да осъзная, че взехме и титлата при конструкторите, Мерцедес разполага със страхотен екип и тези успехи са напълно заслужени.
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“Отдавна не съм си бил в Италия и първото нещо, което ще направя ще е да изям една голяма чиния талиатеил. Трябва да кажа, че последните стартове от Формула 1 бяха в страни, където храната не е особено добра. Но сега се радвам, че се прибрах, макар и за кратко при семейството и родата.”
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Снимки: Gettyimages