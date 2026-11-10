Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби

  • 10 ное 2026 | 14:44
  • 712
  • 0

Международната автомобилна федерация (ФИА) и нейният президент Мохамед бин Сулайем за пореден път заявиха категоричната си позиция, че сезонът във Формула 1 ще приключи по предварителния график в Близкия изток.

Заключителната серия от три поредни състезания предвижда падокът да се премести от Лас Вегас към Катар и накрая да завърши с финалния старт в Абу Даби.

Нестабилността в района след началото на войната между Съединените щати и Иран през март създаде значителна несигурност през целия сезон. През последните седмици обаче става все по-ясно, че Формула 1 може и почти сигурно ще успее да завърши шампионата по първоначалния план.

Проведеният миналия уикенд кръг от MotoGP в Катар обаче внесе допълнително спокойствие, че последните два състезателни уикенда от Формула 1 ще преминат нормално.

Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP
Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP

Въпреки че обстановката в региона остава напрегната, през последния период няма нова ескалация на сблъсъците между САЩ и Иран, които по-рано през 2026 година доведоха до удари в района на Персийския залив. Военните действия тогава засегнаха логистиката за откриващата надпревара в Австралия, наложиха пренасрочването и преместването на Гран При на Бахрейн в Малайзия през октомври и доведоха до окончателната отмяна на старта в Саудитска Арабия.

Сега, когато Формула 1 се готви за първото си завръщане в Близкия изток от предсезонните тестове насам, ръководителят на ФИА отново изрази пълната си увереност в успешното провеждане на състезанията.

„Обратното броене за Катар и Абу Даби започна. Фокусирани сме изцяло върху провеждането на два изключителни уикенда. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме перфектни условия за пилотите, отборите и феновете. Очакваме с нетърпение да посрещнем всички за два вълнуващи състезателни уикенда и един незабравим финал на сезона във Формула 1“, написа Бин Сулайем в социалните мрежи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Странно, но факт: "Интерлагос" прие първото състезание без прекъсвания този сезон

Странно, но факт: "Интерлагос" прие първото състезание без прекъсвания този сезон

  • 10 ное 2026 | 15:08
  • 192
  • 0
Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

Антонели: Мечтая си за финал на сезона в Италия

  • 10 ное 2026 | 14:59
  • 214
  • 0
Естебан Окон с благодарствено писмо към феновете си след уволнението от Хаас

Естебан Окон с благодарствено писмо към феновете си след уволнението от Хаас

  • 10 ное 2026 | 14:35
  • 446
  • 0
БФАС с призив за кръводаряване

БФАС с призив за кръводаряване

  • 10 ное 2026 | 14:21
  • 727
  • 0
На Хонда им е трудно да обяснят 13-то отпадане на Ланс Строл за сезона

На Хонда им е трудно да обяснят 13-то отпадане на Ланс Строл за сезона

  • 10 ное 2026 | 14:16
  • 412
  • 0
Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън

Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън

  • 10 ное 2026 | 14:04
  • 1936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 320
  • 0
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 15346
  • 60
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 6290
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 19035
  • 5
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 13336
  • 27
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 8513
  • 17