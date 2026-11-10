ФИА потвърди: Сезонът във Формула 1 ще завърши по план в Катар и Абу Даби

Международната автомобилна федерация (ФИА) и нейният президент Мохамед бин Сулайем за пореден път заявиха категоричната си позиция, че сезонът във Формула 1 ще приключи по предварителния график в Близкия изток.

Заключителната серия от три поредни състезания предвижда падокът да се премести от Лас Вегас към Катар и накрая да завърши с финалния старт в Абу Даби.

Watch the drama and action in the rain of Sao Paulo from the onboard POV 🎥 🌧️ Click below to watch the top onboards! 👇 #F1 #BrazilGP https://t.co/keGGl7jbcF — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

Нестабилността в района след началото на войната между Съединените щати и Иран през март създаде значителна несигурност през целия сезон. През последните седмици обаче става все по-ясно, че Формула 1 може и почти сигурно ще успее да завърши шампионата по първоначалния план.

Проведеният миналия уикенд кръг от MotoGP в Катар обаче внесе допълнително спокойствие, че последните два състезателни уикенда от Формула 1 ще преминат нормално.

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Въпреки че обстановката в региона остава напрегната, през последния период няма нова ескалация на сблъсъците между САЩ и Иран, които по-рано през 2026 година доведоха до удари в района на Персийския залив. Военните действия тогава засегнаха логистиката за откриващата надпревара в Австралия, наложиха пренасрочването и преместването на Гран При на Бахрейн в Малайзия през октомври и доведоха до окончателната отмяна на старта в Саудитска Арабия.

Сега, когато Формула 1 се готви за първото си завръщане в Близкия изток от предсезонните тестове насам, ръководителят на ФИА отново изрази пълната си увереност в успешното провеждане на състезанията.

„Обратното броене за Катар и Абу Даби започна. Фокусирани сме изцяло върху провеждането на два изключителни уикенда. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме перфектни условия за пилотите, отборите и феновете. Очакваме с нетърпение да посрещнем всички за два вълнуващи състезателни уикенда и един незабравим финал на сезона във Формула 1“, написа Бин Сулайем в социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages