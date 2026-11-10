Странно, но факт: "Интерлагос" прие първото състезание без прекъсвания този сезон

Колкото и странно да звучи провелата се в неделя Гран При на Сао Пауло беше първото състезание за сезон 2026 във Формула 1, в което нямаше нито едно прекъсване с кола за сигурност, виртуална такава или червен флаг. Това се случи, въпреки че състезанието на „Интерлагос“ се проведе при смесени условия, които традиционно водят до повече неточности от страна на пилотите.

Грешки имаше, включително и от страна на новия световен шампион Андреа Кими Антонели, който се завъртя в първия завой малко след преминаването си към сликовете. Най-голямата опасност дойде в заключителните етапи, когато Люис Хамилтън се завъртя на качването към старт-финалната права. Британецът докосна стената от външната страна на пистата, но получи минимално поражения и след преминаване към гумите интермедия стигна успешно до финала.

The run up hill to the finish line is treacherous in the wet! Both Max and Lewis have come unstuck there, 10 years apart... #F1 #BrazilGP https://t.co/Yrh2wg4twT — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

Единствените двама, които не сториха това, бяха Валтери Ботас и Ланс Строл. Ботас дори не стартира след проблем с премахването на една от гумите му на стартовата решетка, а Строл отпадна с повреда в своя Астън Мартин малко преди средата на дистанцията.

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Тази липса на инциденти превърне състезанието в Бразилия в първото през този сезон, в което нямаше нито едно прекъсване. Във всеки един от първите 19 старта имаше поне по една пауза, като общо четири състезания бяха спирани с червен флаг – Монако, Нидерландия, Италия и Мексико Сити.

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Снимки: Gettyimages