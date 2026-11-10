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Валентино Роси се върна към най-мрачния ден в кариерата си

  • 10 ное 2026 | 15:49
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Кариерата на Валентино Роси е изпълнена с блестящи дни, но сред тях има и по-мрачни такива, а със сигурност най-мрачният от тях е 23 октомври 2011 година. Тогава Доктора беше част от инцидента във втората обиколка на Гран При на Малайзия, който отне живота на Марко Симончели.

Въпросният инцидент стана на излизането на 11-ия завой на „Сепанг“, след като Симончели загуби сцепление в предната си гума и падна. Италианецът обаче не пусна мотора си, а се задържа за него, което го върна върху идеалната линия и той беше ударен от движещите се малко зад него Роси и Колин Едуардс, които нямаше как да избегнат контакта.

След него каската на Симоначели падна от главата му, а италианецът остана да лежи неподвижен в зоната за сигурност. Разбира се, състезанието моментално беше спряно, но въпреки всички усилия на медиците около 40 минути след инцидента те обявиха смъртта на Симончели.

„Тръгвам към гаража. Влизам вътре и спирам. Учио (Алесио Салучи) идва при мен. Той е съсипан. Казва ми: „Каската му (на Симончели) е паднала... Каската му е паднала.“ Изпсувам. Затварям очи и започвам да ругая. Защото каската си е каска – и ако каишката под брадичката се е скъсала, значи ударът е бил ужасяващо силен.

„На мониторите започват да показват кадри от катастрофата. Виждам момента на удара. Обзема ме пълно, дълбоко отчаяние. Чувствам се виновен за случилото се. Това е тежест, която едва мога да понеса, въпреки че знам, че самата катастрофа е резултат от поредица от обстоятелства“, пише Роси в новата си автобиографична книга – La Mia Storia („Моята история“).

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Въпреки събитията от онзи съдбоносен ден Доктора признава, че не си е и помислял да се оттегли от спорта още в края на същия сезон. Италианецът се състезава в MotoGP до края на 2021 година, като след смъртта на Симончели той създава собствената си академия за млади пилоти, чиито продукти са състезатели като Франческо Баная, Марко Бедзеки, Франко Морбидели и други.

„Не, подобна мисъл никога не ми е минавала през главата. Дори през онези дни не ми е хрумвало такова нещо. Всичко – абсолютно всичко – в начина, по който се случи, беше просто част от този спорт.

„Марко знаеше това и винаги е обичал да се състезава. Аз също винаги съм го знаел. И от своя страна обичам състезанията още от самото начало“, пише Роси относно темата за оттегляне от MotoGP в края на 2011 година.

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Снимки: Gettyimages

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