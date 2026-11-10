Естебан Окон с благодарствено писмо към феновете си след уволнението от Хаас

Вече бившият пилот на Хаас във Формула 1 Естебан Окон публикува благодарствено писмо към своите фенове за подкрепата, която те са изказали към него след преждевременната му раздяла с американския тим.

Припомняме, че Хаас изненадващо смени Окон в средата на уикенда за Гран При на Мексико Сити, без да дава конкретна причина за това си решение. В дните след надпреварата на „Ерманос Родригес“ Хаас потвърди, че Окон няма да се завърне до края на сезона, като успоредно с това различни медии съобщиха за физическа саморазправа между французина и шефа на отбора Аяо Комацу в петък вечерта в Мексико.

В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона

„Здравейте на всички. Искам да ви благодаря от сърце за всички съобщения, които получих. Вашата подкрепа означава изключително много за мен. Искрено съм благодарен на феновете, колегите и бившите ми колеги, които също отделиха време, за да се свържат с мен.



Любовта ми към този спорт остава все така силна и съм благодарен, че мога да споделям тази страст с толкова много от вас. Благодаря ви за добрите думи и подкрепата! Естебан“, написа французинът.

Hi everyone, I wanted to say a heartfelt thank you for all your messages. Your support means a great deal to me. To the fans, colleagues and former colleagues who have taken the time to reach out as well, I’m truly grateful. My love for this sport remains as strong as ever, and I’m grateful to share that passion with so many of you. Thank you for your kindness and encouragement. Esteban — Esteban Ocon (@OconEsteban) November 10, 2026

Окон така или иначе щеше да се раздели с Хаас в края на сезона, след като американският отбор избра да привлече Рафаел Камара в своя състав за 2027 година. Бразилецът направи своя дебют в домашната си надпревара в Сао Пауло миналия уикенд, след като в Мексико Окон беше сменен от Рио Хиракава.

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Снимки: Gettyimages