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Естебан Окон с благодарствено писмо към феновете си след уволнението от Хаас

  • 10 ное 2026 | 14:35
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Вече бившият пилот на Хаас във Формула 1 Естебан Окон публикува благодарствено писмо към своите фенове за подкрепата, която те са изказали към него след преждевременната му раздяла с американския тим.

Припомняме, че Хаас изненадващо смени Окон в средата на уикенда за Гран При на Мексико Сити, без да дава конкретна причина за това си решение. В дните след надпреварата на „Ерманос Родригес“ Хаас потвърди, че Окон няма да се завърне до края на сезона, като успоредно с това различни медии съобщиха за физическа саморазправа между французина и шефа на отбора Аяо Комацу в петък вечерта в Мексико.

В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона
В Хаас били сигурни, че Окон няма да изкара до края на сезона

„Здравейте на всички. Искам да ви благодаря от сърце за всички съобщения, които получих. Вашата подкрепа означава изключително много за мен. Искрено съм благодарен на феновете, колегите и бившите ми колеги, които също отделиха време, за да се свържат с мен.

Любовта ми към този спорт остава все така силна и съм благодарен, че мога да споделям тази страст с толкова много от вас. Благодаря ви за добрите думи и подкрепата! Естебан“, написа французинът.

Окон така или иначе щеше да се раздели с Хаас в края на сезона, след като американският отбор избра да привлече Рафаел Камара в своя състав за 2027 година. Бразилецът направи своя дебют в домашната си надпревара в Сао Пауло миналия уикенд, след като в Мексико Окон беше сменен от Рио Хиракава.

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Снимки: Gettyimages

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