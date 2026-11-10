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Музети за лидерството на Зверев: Синер и Алкарас все още са по-добри

  • 10 ное 2026 | 16:18
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Музети за лидерството на Зверев: Синер и Алкарас все още са по-добри

2026 година премина изцяло под знака на Александър Зверев. Германецът спечели първите си два трофея от Големия шлем и осъществи голямата си мечта да оглави световната ранглиста. Въпреки това Лоренцо Музети наскоро заяви, че Карлос Алкарас и Яник Синер продължават да превъзхождат всички останали, когато са напълно здрави. Италианският тенисист отдаде дължимото на постигнатото от Саша, но подчерта, че контузиите са изиграли ключова роля за разместванията на върха.

Алкарас отсъстваше от тура в продължение на почти пет месеца заради травма в китката, докато Синер не се е появявал на корта от триумфа си на Уимбълдън заради проблем с коляното – детайли, на които Музети обърна специално внимание в интервю за „Бола ВИП“.

„Смятам, че Саша напълно заслужава първото място в света, без никакво съмнение. Радвам се за него, че най-накрая завоюва две титли от Големия шлем и оглави класирането. Разбира се, контузиите на Синер и Алкарас повлияха на ранглистата, както и на повечето топ тенисисти, но физическата подготовка е част от играта. Този, който показва по-голямо постоянство и поддържа оптимална форма, стига до върха“, коментира Музети.

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Италианецът обаче категорично добави, че при пълно здраве никой не може да се мери с водещия тандем:

„Що се отнася до чистата класа, мисля, че няма съмнение – ако всички са в най-добрата си форма, Синер и Алкарас все още са по-добри от всеки друг“.

Равносметката от турнирите през сезона подкрепя тези думи. На Откритото първенство на Австралия Алкарас елиминира Зверев на полуфиналите по пътя към титлата, докато на Уимбълдън Синер надделя над германеца във финалния сблъсък. На Ролан Гарос испанецът не участва, а Синер отпадна още във втория кръг заради физически проблеми. На Откритото първенство на САЩ италианецът липсваше, а Алкарас игра на първия си турнир след контузията и не бе в оптимално състояние.

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Както отбелязва Музети, стабилността на Зверев заслужава признание, тъй като физиката е определящ фактор в съвременния тенис. Макар стилът му да не е толкова ефектен като този на Алкарас, постоянството му е впечатляващо. Саша взе участие във всички големи турнири през годината и не се отказа от нито един мач, дори когато изпитваше дискомфорт в глезена по време на азиатското турне, с което напълно заслужи правото да бъде определян като най-добрия играч в света за момента.

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Впечатление прави и фактът, че от началото на годината неговият форхенд е станал значително по-агресивен. Това превръща предстоящата 2027 година в идеален шанс за германеца да докаже, че може да се конкурира наравно с Алкарас и Синер и да затвори устата на критиците. Ако успее, на хоризонта може да се оформи нова „Голяма тройка“, което ще бъде огромен плюс за тениса. Следващият сезон ще бъде ключов за разпределението на силите, като в битката на върха може да се намеси и Бен Шелтън след привличането на треньора Хуан Карлос Фереро в щаба си.

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