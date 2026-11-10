Руне си припомни "плашещата" контузия преди емоционалното си завръщане в Стокхолм

Смес от особени емоции очаква Холгер Руне, когато стъпи отново на централния корт на турнира в Стокхолм тази седмица. Датчанинът се завръща на мястото, където преди 12 месеца кариерата му претърпя драматичен обрат.

През миналия октомври, по време на полуфиналния си сблъсък срещу Юго Юмбер в шведската столица, датският тенисист скъса ахилесово сухожилие. Тежката травма сложи внезапен край на сезона му и наложи операция, последвана от мъчителен 11-месечен възстановителен процес, преди 23-годишният играч да се завърне в състезателна форма през септември.

„Беше наистина плашещо, споделя Руне пред сайта на АТР, връщайки се към преживяното. - В началото не бяхме напълно наясно какво точно се случва, но да се върна и да мога отново да играя тук само година по-късно е невероятно. Обикновено играем тенис и се връщаме на следващия сезон, сякаш нищо не е било, но междувременно се случиха толкова много неща. Изключително щастлив съм, че съм тук. Близо е до дома ми, има много датски фенове и нямам търпение да изляза на корта.“

Завръщането в залата, където всичко се промени, неизбежно носи спомени, но бившият номер четири в световната ранглиста вече бере плодовете на своята решителност и упорит труд по време на рехабилитацията. Руне донесе две победи за Дания в двубоя за Купа „Дейвис“ срещу България, включително успех в три сета над Григор Димитров.

Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне

Макар че допусна поражения в първите кръгове в Токио, Шанхай и Париж, датчанинът показа много обнадеждаващи игри в Базел, където достигна първия си четвъртфинал след възстановяването. Там той спечели два оспорвани тайбрека в решителни сетове срещу Кантен Алис и Хуберт Хуркач, преди да отстъпи пред бъдещия шампион Валентен Вашеро.

„Тези победи в Базел бяха изключително важни за мен - да печеля срещу силни съперници на това ниво в АТР тура, споделя Руне. - Въпреки че записах успехи за Купа „Дейвис“, това ми даде допълнителен тласък на самочувствието и увереност, че все още мога да се състезавам с най-добрите. Продължаваме да надграждаме, а натрупването на мачове преди следващата година е от ключово значение.“

За играч, който завоюва пет титли от тура на АТР и стигна до четвъртата позиция в света преди да навърши 23 години, прекарването на близо година извън корта изискваше сериозна психологическа адаптация. След операцията Руне премина дълъг път – от упражнения във фитнеса до първите удари на корта, първоначално стъпвайки на един крак, преди отново да възстанови пълната си двигателна активност.

Холгер Руне е изправен пред срив извън топ 1200 в ранглистата

По време на целия процес търпението и постепенният напредък бяха без алтернатива. След като премина през най-трудния период и започна да връща кариерата си в правия коловоз, тенисистът е горд с начина, по който е овладял ситуацията.

„Гордея се с търпението, вярата в процеса и устойчивостта си, заявява датчанинът. - С това, че успях да живея за момента и да приема по-монотонната работа извън корта. Знам, че щом се справих с това предизвикателство, мога да преодолея почти всичко, защото то изискваше и огромни психически усилия.“

Сега пред Руне се открива шансът да завърши поредната важна глава от своето завръщане в Кралската тенис зала, където стартира кампанията си в Стокхолм срещу Зизу Бергс.

Датчанинът спечели единствения им директен мач до момента в Марсилия през 2022 година - паметен сезон, в който вдигна рекордните за кариерата си три титли от тура. Този път атмосферата ще бъде напълно различна, но Руне е пределно мотивиран да грабне открилата се възможност.

Руне елиминира Хуркач в Базел след драматичен тайбрек

„Усещането ще бъде по-различно, признава Руне. . Със сигурност ще бъде и доста емоционално, въпреки че вече извървях пътя към завръщането в тура. Но това е част от спорта. Стокхолм няма вина за моята контузия. Обичам този турнир и имам прекрасни спомени от триумфите си тук в миналото. Единственото, което искам, е да се завърна, да вложа огромно усилие и да се представя възможно най-добре.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google