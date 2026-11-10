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Руне си припомни "плашещата" контузия преди емоционалното си завръщане в Стокхолм

  • 10 ное 2026 | 15:17
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Руне си припомни "плашещата" контузия преди емоционалното си завръщане в Стокхолм

Смес от особени емоции очаква Холгер Руне, когато стъпи отново на централния корт на турнира в Стокхолм тази седмица. Датчанинът се завръща на мястото, където преди 12 месеца кариерата му претърпя драматичен обрат.

През миналия октомври, по време на полуфиналния си сблъсък срещу Юго Юмбер в шведската столица, датският тенисист скъса ахилесово сухожилие. Тежката травма сложи внезапен край на сезона му и наложи операция, последвана от мъчителен 11-месечен възстановителен процес, преди 23-годишният играч да се завърне в състезателна форма през септември.

„Беше наистина плашещо, споделя Руне пред сайта на АТР, връщайки се към преживяното. - В началото не бяхме напълно наясно какво точно се случва, но да се върна и да мога отново да играя тук само година по-късно е невероятно. Обикновено играем тенис и се връщаме на следващия сезон, сякаш нищо не е било, но междувременно се случиха толкова много неща. Изключително щастлив съм, че съм тук. Близо е до дома ми, има много датски фенове и нямам търпение да изляза на корта.“

Завръщането в залата, където всичко се промени, неизбежно носи спомени, но бившият номер четири в световната ранглиста вече бере плодовете на своята решителност и упорит труд по време на рехабилитацията. Руне донесе две победи за Дания в двубоя за Купа „Дейвис“ срещу България, включително успех в три сета над Григор Димитров.

Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне
Битка до последно, но малко не достигна на Григор срещу Руне

Макар че допусна поражения в първите кръгове в Токио, Шанхай и Париж, датчанинът показа много обнадеждаващи игри в Базел, където достигна първия си четвъртфинал след възстановяването. Там той спечели два оспорвани тайбрека в решителни сетове срещу Кантен Алис и Хуберт Хуркач, преди да отстъпи пред бъдещия шампион Валентен Вашеро.

„Тези победи в Базел бяха изключително важни за мен - да печеля срещу силни съперници на това ниво в АТР тура, споделя Руне. - Въпреки че записах успехи за Купа „Дейвис“, това ми даде допълнителен тласък на самочувствието и увереност, че все още мога да се състезавам с най-добрите. Продължаваме да надграждаме, а натрупването на мачове преди следващата година е от ключово значение.“

За играч, който завоюва пет титли от тура на АТР и стигна до четвъртата позиция в света преди да навърши 23 години, прекарването на близо година извън корта изискваше сериозна психологическа адаптация. След операцията Руне премина дълъг път – от упражнения във фитнеса до първите удари на корта, първоначално стъпвайки на един крак, преди отново да възстанови пълната си двигателна активност.

Холгер Руне е изправен пред срив извън топ 1200 в ранглистата
Холгер Руне е изправен пред срив извън топ 1200 в ранглистата

По време на целия процес търпението и постепенният напредък бяха без алтернатива. След като премина през най-трудния период и започна да връща кариерата си в правия коловоз, тенисистът е горд с начина, по който е овладял ситуацията.

„Гордея се с търпението, вярата в процеса и устойчивостта си, заявява датчанинът. - С това, че успях да живея за момента и да приема по-монотонната работа извън корта. Знам, че щом се справих с това предизвикателство, мога да преодолея почти всичко, защото то изискваше и огромни психически усилия.“

Сега пред Руне се открива шансът да завърши поредната важна глава от своето завръщане в Кралската тенис зала, където стартира кампанията си в Стокхолм срещу Зизу Бергс.

Датчанинът спечели единствения им директен мач до момента в Марсилия през 2022 година - паметен сезон, в който вдигна рекордните за кариерата си три титли от тура. Този път атмосферата ще бъде напълно различна, но Руне е пределно мотивиран да грабне открилата се възможност.

Руне елиминира Хуркач в Базел след драматичен тайбрек
Руне елиминира Хуркач в Базел след драматичен тайбрек

„Усещането ще бъде по-различно, признава Руне. . Със сигурност ще бъде и доста емоционално, въпреки че вече извървях пътя към завръщането в тура. Но това е част от спорта. Стокхолм няма вина за моята контузия. Обичам този турнир и имам прекрасни спомени от триумфите си тук в миналото. Единственото, което искам, е да се завърна, да вложа огромно усилие и да се представя възможно най-добре.“

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