Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард

Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

  • 10 ное 2026 | 16:19
  • 1113
  • 1
Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

Най-успешният български тенисист Григор Димитров предизвика истинска сензация чак от Мексико! Той направи мило признание за личния си живот и за жената до него - актрисата Ейса Гонсалес. При кацането си в Мексико Сити първата ни ракета и холивудската звезда бяха посрещнати от множество репортери, а темата за евентуален брак бързо излезе на преден план. И ако по принцип Григор е по-скоро въздържан по отношение споделянето на информация от личния си живот в публичното пространство, то този път беше малко по-различно.

Представителите на мексиканската преса не пропуснаха възможността да попитат звездната двойка дали обмисля официално да узакони отношенията си. Докато актрисата реагира шеговито, съветвайки Димитров да не се поддава на медийния натиск, българинът прояви изненадваща откровеност пред микрофоните.

Димитров потвърди, че сватбата е реална тема на разговори между двамата: "Обсъждали сме този вариант и сме говорили по въпроса. Нищо чудно да се случи скоро“, коментира той.

Пътуването на двамата до Мексико имаше ясна цел – сближаване с най-близките на Гонсалес и потапяне в местната атмосфера. И това, ако не е намек за намерение за сватба, то кое е? Актрисата е организирала богата програма за българския спортист - дегустация на автентични ястия и участие в традиционен столичен ритуал за енергийно пречистване.

Връзката между Григор и Ейса стана обществено достояние през пролетта, след което двамата редовно бяха засичани заедно както по трибуните на големите турнири, така и на светски събития. С приключването на състезателния сезон най-добрият ни тенисист използва паузата за почивка и лични ангажименти, преди да даде старт на подготовката си за следващата кампания.

woman.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

Футболист на Бока Хуниорс даде показания като обвиняем по разследване за наркотрафик

Футболист на Бока Хуниорс даде показания като обвиняем по разследване за наркотрафик

  • 10 ное 2026 | 15:12
  • 468
  • 0
Емили събра погледите на поредно светско събитие

Емили събра погледите на поредно светско събитие

  • 9 ное 2026 | 17:22
  • 4337
  • 10
Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

Коя е красивата половинка на Карлик Джоунс

  • 8 ное 2026 | 10:25
  • 5471
  • 8
Дилета напомни за дългите си крака

Дилета напомни за дългите си крака

  • 8 ное 2026 | 10:12
  • 4929
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
  • 10420
  • 36
Спортна журналистка напомни за формите си с нови снимки

Спортна журналистка напомни за формите си с нови снимки

  • 6 ное 2026 | 17:42
  • 7272
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 7319
  • 20
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 19531
  • 65
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 8554
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 22588
  • 10
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 15595
  • 28
На живо от Ботевград: Пристигнаха 7 автобуса с фенове на ПАОК

На живо от Ботевград: Пристигнаха 7 автобуса с фенове на ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 9479
  • 17