Григор Димитров проговори за сватба с Ейса Гонсалес

Най-успешният български тенисист Григор Димитров предизвика истинска сензация чак от Мексико! Той направи мило признание за личния си живот и за жената до него - актрисата Ейса Гонсалес. При кацането си в Мексико Сити първата ни ракета и холивудската звезда бяха посрещнати от множество репортери, а темата за евентуален брак бързо излезе на преден план. И ако по принцип Григор е по-скоро въздържан по отношение споделянето на информация от личния си живот в публичното пространство, то този път беше малко по-различно.

Представителите на мексиканската преса не пропуснаха възможността да попитат звездната двойка дали обмисля официално да узакони отношенията си. Докато актрисата реагира шеговито, съветвайки Димитров да не се поддава на медийния натиск, българинът прояви изненадваща откровеност пред микрофоните.

Димитров потвърди, че сватбата е реална тема на разговори между двамата: "Обсъждали сме този вариант и сме говорили по въпроса. Нищо чудно да се случи скоро“, коментира той.

Пътуването на двамата до Мексико имаше ясна цел – сближаване с най-близките на Гонсалес и потапяне в местната атмосфера. И това, ако не е намек за намерение за сватба, то кое е? Актрисата е организирала богата програма за българския спортист - дегустация на автентични ястия и участие в традиционен столичен ритуал за енергийно пречистване.

Връзката между Григор и Ейса стана обществено достояние през пролетта, след което двамата редовно бяха засичани заедно както по трибуните на големите турнири, така и на светски събития. С приключването на състезателния сезон най-добрият ни тенисист използва паузата за почивка и лични ангажименти, преди да даде старт на подготовката си за следващата кампания.

woman.bg

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Снимки: Gettyimages