Зверев: Чувството да си №1 е различно от това да вземеш титла от Шлема

Германският тенисист Александър Зверев, който в понеделник оглави световната ранглиста на АТР, заяви, че чувството да бъдеш №1 е различно от това да спечелиш титла от Големия шлем.

"В Париж, когато спечелих първата си "мейджър" титла, беше различно чувство, защото мислех, че никога няма да постигна това", каза 29-годишният Зверев преди старта на участието си на турнира "Мастърс" във френската столица.

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"Изживях много разочарования, трудни моменти, загуби във финали, беше различно най-после да успея. Това беше най-голямото облекчение, което съм изпитал в кариерата си", призна той.

"За да станеш номер 1, трябва да направиш най-добрия си възможен сезон през цялата година, това е напълно различно. След победа на турнир от Големия шлем можеш да празнуваш. Но после имаш чувството, че трябва да продължиш да работиш всеки ден", продължи той на пресконференцията си.

"Във Виена аз си осигурих първо място в света, но трябваше да играя и следващия ден и деня след това. Тук също ще играя всеки втори ден и нямам време да празник. Мисля, че може да се празнува след Купа "Дейвис", каза роденият в Хамбург тенисист. Финалът на отборната надпревара е между 24 и 29 ноември в Болоня.

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Зверев заяви, че е "нетърпелив" да срещне Карлос Алкарас и Яник Синер напълно възстановени, след като те имаха проблеми с контузии през годината.

Германецът вече получи трофея за номер 1 в света от шефа на АТР Андреа Гауденци и директора на турнира в Париж Седрик Пиолин. След това той бе поздравен във видео от осем бивши лидери в класацията - Рафаел Надал, Яник Синер, Пит Сампрас, Джим Къриър, Джими Конърс, Томас Мустер, Хуан Карлос Фереро и Густаво Куертен.

"Много е специално за празнувам като номер 1 точно в Париж", каза Зверев, където скъта връзка на глезена на полуфинала на "Ролан Гарос" през 2022 година, а тази година вдигна и първата си титла.

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