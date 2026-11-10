Давидович Фокина се завръща в Майорка през 2027 година

Действащият шампион Алехандро Давидович Фокина потвърди участието си в следващото издание на АТР 250 турнира в Майорка, което ще се проведе от 20 до 26 юни 2027 г. Надпреварата на трева бе сцена на първия трофей на испанеца в кариерата му от веригата на ATP.

Испанският тенисист ще защитава 250 точки за световната ранглиста, спечелени през миналия сезон. Турнирът заема ключова позиция в календара на тревна настилка като пряка подготовка за Уимбълдън, който започва седмица по-късно.

"Алехандро сътвори един от най-големите моменти в миналото издание, спечелвайки титлата. Неговото завръщане през 2027 г. е страхотна новина за турнира и за феновете. С нетърпение очакваме да го посрещнем отново в Майорка за една седмица тенис от най-високо ниво на трева", заяви Едвин Вайндорфер, главен изпълнителен директор на компанията организатор eMotion Group.

Организаторите вече официално откриха продажбата на билети за събитието през 2027 г., като за регистрираните потребители е осигурена 25% отстъпка.

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