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Две организации обединяват сили в подкрепа на тенисист със синдром на Даун

  • 10 ное 2026 | 08:14
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Две организации обединяват сили в подкрепа на тенисист със синдром на Даун

Федерацията по адаптирана физическа активност – България (ФАФА) и Фондация „ПЕПЕ – Петър Делев“ подписаха договор за съвместна дейност, с който осигуряват пълна финансова подкрепа за спортното развитие на тенисиста със синдром на Даун Пламен Павлов. Споразумението предвижда фондацията да поеме всички разходи за неговата подготовка и планираните международни състезания през 2027 година.

Договорът беше подписан от президента на ФАФА - България Слав Петков и от управителя на фондацията Петър Делев. Той влиза в сила от 1 януари следващата година и е насочен към осигуряването на устойчиви условия за подготовка и състезателна реализация на младия тенисист от Ямбол.

Партньорството обединява усилията на двете организации в подкрепа на хората с интелектуални затруднения и създаването на повече възможности за тяхното развитие чрез спорт.

„Нашата задача е не само да осигуряваме участия в състезания, но и да създаваме условия за пълноценна подготовка и развитие. Благодарен съм на Петър Делев, че откликна веднага и заедно намерихме решение, което дава сигурност за спортното бъдеще на Пламен“, заяви президентът на ФАФА - България Слав Петков.

За Петър Делев подкрепата е естествено продължение на ангажираността му към каузата за развитие на спортистите със синдром на Даун.

„Познавам Пламен от близо година. Когато Слав ми сподели, че е необходима подкрепа за неговата подготовка, решението беше лесно. Надявам се да продължим заедно и през следващите години. Медалите са важни, но още по-важни са възможностите и усмивките на тези млади хора“, каза управителят на фондацията Петър Делев.

Пламен Павлов вече има международен състезателен опит с участия на Европейското първенство в Прага и Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София. Осигуреното финансиране ще позволи на младия тенисист и неговата треньорка Таня Лахтева да планират спокойно тренировъчния процес и международния състезателен календар за следващата година.

„Финансовата стабилност ни дава спокойствие да се съсредоточим върху тренировъчния процес и развитието на Пламен. Това е изключително важно за неговото представяне и увереност“, коментира Лахтева.

По време на официалната среща Слав Петков връчи благодарствен плакет на Петър Делев за подкрепата му към Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, проведено през юни тази година в София. Благодарение на неговото съдействие българският национален отбор получи спортни екипи на Flair, с които представи страната на международния форум.

Подписаният договор надгражда вече установеното сътрудничество между ФАФА - България и Фондация „ПЕПЕ - Петър Делев“. Той е пример за значението на устойчивите партньорства между спортните организации и социално ангажирания неправителствен сектор за развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения, обявиха от централата.

СНИМКА: Федерация адаптирана физическа подготовка

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