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Яник Синер се завръща на корта за Six Kings Slam в Рияд

  • 10 ное 2026 | 05:47
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Яник Синер се завръща на корта за Six Kings Slam в Рияд

Яник Синер потвърди завръщането си на корта за показниото събитие Six Kings Slam в Рияд, насрочено за периода 27-30 декември 2026 година. Надпреварата в столицата на Саудитска Арабия бе пренасрочена от първоначалния си график през октомври и ще послужи като важен тест за физическото състояние на италианеца преди настъпването на новия сезон и Откритото първенство на Австралия.

Синер не е участвал в официален двубой от 12 юли 2026 година, когато спечели своята втора титла на Уимбълдън след победа над Александър Зверев във финала. Натрупаният проблем с дясното коляно и възпалението на илиотибиалната лента го принудиха да пропуска турнирите от Северноамериканската турне, Откритото първенство на САЩ, азиатската серия и Финалите на ATP в Торино. През октомври дори се появи информация, че италианецът няма да играе и на турнира в Близкия Изток.

Яник Синер пред отказване от Six Kings Slam: Кой може да го замени в Рияд?
Яник Синер пред отказване от Six Kings Slam: Кой може да го замени в Рияд?

"Заедно с лекарите решихме, че имам нужда от курс на лечение на коляното, което означава, че сезон 2026 официално приключи за мен. Трябва да мисля и за дългосрочната си кариера, затова ще направя всичко възможно да се върна на 100 процента", сподели Яник Синер в обръщение към феновете си при обявяването на паузата.

В състезателната схема на Six Kings Slam влизат шест от най-елитните тенисисти в света. Жребият отрежда Яник Синер да започне срещу Алекс де Минор, докато Александър Зверев се изправя срещу Тейлър Фритц. Победителите от тези две срещи ще се класират за полуфиналите, където ги очакват Новак Джокович и Карлос Алкарас.

Демонстративното събитие предлага впечатляващи финансови стимули, като всеки от участниците получава 1,5 милиона долара за появата си на корта, а крайната титла носи допълнителни 4,5 милиона долара, направейки общата премия за шампиона 6 милиона долара. Синер спечели предишните две издания на надпреварата през 2024 и 2025 година след победи във финалите срещу Алкарас.

Тъй като Six Kings Slam е демонстративна надпревара и не носи точки за световната ранглиста на ATP, фокусът на Синер е изцяло насочен към натрупване на състезателен ритъм срещу най-високо поставените съперници. Проверката в Рияд ще даде ясна представа за състоянието на коляното му преди първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн.

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