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Хуан Карлос Фереро влиза в треньорския щаб на Бен Шелтън

  • 2 ное 2026 | 09:30
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Хуан Карлос Фереро влиза в треньорския щаб на Бен Шелтън

Световният номер 4 Бен Шелтън подсили сериозно своя екип. Към щаба на младия американец се присъединява бившият лидер в ранглистата Хуан Карлос Фереро. Испанският специалист ще работи в тандем с бащата на тенисиста – Брайън Шелтън, като съвместната им подготовка ще стартира в паузата между двата сезона.

Фереро постигна забележителни успехи в предишното си треньорско начинание, извеждайки Карлос Алкарас до първите му шест титли от Големия шлем, преди пътищата им да се разделят през декември. Сега опитният наставник ще насочи опита си към 24-годишния Шелтън, който прави най-силния сезон в кариерата си.

„Хуан Карлос е един от най-големите умове в тениса. Неговият опит в победите на най-високо ниво и в изграждането на шампиони ще бъде огромно предимство за нашия екип. Баща ми има ключова роля в моето развитие и нямам търпение да видя какво можем да постигнем заедно занапред“, заяви Шелтън.

През 2026 година американският левичар завоюва рекордните за него четири титли, триумфирайки в Далас, Мюнхен и Щутгарт, както и защитавайки трофея си от турнира от сериите Мастърс 1000 в Канада. В Ню Йорк той записа и първия си финал от Големия шлем, където след драматична петсетова победа над Алкарас на четвъртфиналите отстъпи в спора за трофея на Александър Зверев.

„Бен притежава изключителен талант, мощ и силен характер. Изключително щастлив съм да се присъединя към Брайън и целия екип в този вълнуващ нов етап. Очаквам с нетърпение да допринеса с опита си, за да помогна на Бен да реализира амбициите си на най-големите кортове“, сподели от своя страна Фереро.

Американецът, който има баланс от 41 победи и 18 загуби през годината, вече си осигури участие на Финалите на АТР за втора поредна година наред със Зверев, Алкарас и Даниил Медведев. Преди турнира на най-добрите в Торино, Шелтън ще участва като трети поставен на "Мастърс"-а в Париж, където стартира директно срещу победителя от сблъсъка между Камерън Нори и Матео Арналди.

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