Валентино Роси призна, че не може да забрави враждата с Марк Маркес

Повече от десетилетие след скандалния инцидент в Гран При на Малайзия, легендата Валентино Роси призна, че сблъсъкът му на пистата с Марк Маркес продължава да му тежи и до днес.

Съперничеството между двете големи звезди на мотоциклетизма достигна своята най-критична точка през 2015 година на пистата „Сепанг“. Това стълкновение на практика сложи край на шампионските надежди на Роси в ожесточената битка за титлата срещу съотборника му Хорхе Лоренсо. И до днес случаят разделя почитателите на MotoGP – половината твърдят, че Маркес умишлено е бавил темпото, за да навреди на състезанието на Роси, докато другата половина смята, че младият испанец е отговорил на психологическите атаки на съперника си и е бил неправомерно избутан от мотора.

What exactly happened between Marquez and Bezzecchi? 💥 Neil Hodgson and Sylvain Guintoli go frame by frame to look at the biggest talking point of the Sprint 🔍 #MotoGP | #QatarGP | Live on TNT Sports and HBO Max https://t.co/tANqBU49Wx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) November 8, 2026

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Развръзката доведе до наказание и старт от дъното на решетката за Роси в решителния финален кръг във Валенсия. Това поднесе короната в ръцете на Лоренсо, а италианският ас така и не успя да завоюва нова световна титла до края на кариерата си. Единадесет години по-късно Маркес е на прага да задмине общия брой от девет шампионски трофея на италианската икона, като това почти сигурно ще се случи още в предстоящия старт в Португалия.

Обвинения в умишлен саботаж

В навечерието на излизането на новата автобиография на Роси, той коментира бурното съперничество с рекордьора от Испания в телевизионно предаване.

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„Всеки човек има своите граници – някои по-ниски, други по-високи. За съжаление, историята от 2015 година е изключително абсурдна и вбесяваща, тъй като в действителност Маркес не се бореше за титлата. Той караше единствено с мисълта да ме накара да загубя. И в крайна сметка успя. Това е нещо, което не избледнява с времето и продължава да пари", обясни Роси.

"Минаха повече от десет години, но вътрешното ми състояние, когато се сетя за случилото се, е абсолютно същото, каквото беше в онази нощ във Валенсия. Това дори малко ме тревожи. Често се поглеждам в огледалото и си казвам: „Хайде, стига си мислил за единствената изпусната титла, насочи вниманието си към всички спечелени“. Но спортът е такъв – загубите болят много по-дълбоко, отколкото победите носят радост.“

Равносметката и краят на състезателния път

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След онзи драматичен сезон Роси остана на пистата още шест години, като завърши като вицешампион след Маркес през 2016 година, стигна до третата позиция през 2018 година, след което постепенно настъпи спад в резултатите му до момента на неговото оттегляне.

„Вероятно трябваше да сложа край малко по-рано. Но аз винаги съм обожавал състезанията, те ми доставяха необятно удоволствие. Говорил съм и с други пилоти – с Михаел Шумахер, както и със състезатели от мотоциклетизма, като австралийската Супербайк звезда Тори Бейлис. Спомням си, че те бяха спрели да се състезават по различни причини, но забелязвах, че изпитват известно съжаление. Имаха вътрешни колебания. Поради тази причина винаги съм следвал принципа да карам, докато наистина успявам. От момента, в който пресякох финалната линия за последен път, тази страница беше окончателно затворена. Никога повече не съм обмислял завръщане или нов старт с мотор от MotoGP. Това беше краят, който дойде в правилния момент.“

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Снимки: Gettyimages