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Тото Волф намигна на Ред Бул: Антонели нямаше да оцелее в друг отбор

  • 9 ное 2026 | 20:01
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Шефът на Мерцедес Тото Волф смята, че Андреа Кими Антонели не би се задържал във Формула 1 след трудния си дебютен сезон, ако караше за друг отбор. Шефът на тима сподели, че най-много се гордее с проявеното търпение и вяра в италианеца по време на дългата му серия без спечелени точки, след като Антонели вече триумфира като световен шампион.

Решението на Волф да подкрепи младия пилот въпреки допуснатите грешки през 2025 година идва на фона на колебанията в Рейсинг Булс дали да запазят Лиъм Лоусън за сезон 2027. Тази ситуация отново поставя въпроса за безмилостното отношение в някои отбори и скоростта, с която се съди за потенциала на младите състезатели.

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Търпението на Мерцедес като ключ към титлата

Волф си припомни силния натиск, на който бе подложен Антонели през 2025, когато липсата на резултати засили съмненията около решението на Мерцедес да го постави директно в заводски болид. Според австриеца малко отбори биха реагирали по същия начин.

„Това, с което се гордея най-много, е, че той едва ли щеше да издържи в друг отбор след не толкова убедителен сезон във Формула 2 и онази серия от девет поредни състезания без точки през миналата година.“

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Мерцедес пренебрегна стандартния път за развитие на млад пилот чрез натрупване на опит в по-малък тим и твърдо застана зад италианския състезател, въпреки че двама спонсори напуснаха отбора поради резерви към привличането на Антонели.

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Макар Волф да не назова конкретни имена, думите му неминуемо препращат към Ред Бул, чийто подход към младите пилоти отново е под лупа. Рейсинг Булс остава единственият екип, който все още не е обявил състава си за следващия сезон, като сред вариантите са Лоусън, Арвид Линдблад и един от лидерите във Формула 2 – Никола Цолов.

Лоусън отлично знае колко бързо Ред Бул променя плановете си, след като през 2025 г. бе върнат в Рейсинг Булс само след два старта за първия отбор. По време на уикенда в Бразилия шефът на тима Алън Пърмейн призна, че в програмата на Ред Бул понякога на пилотите не е давано достатъчно време за адаптация или са взимани прибързани решения.

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Снимки: Gettyimages

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