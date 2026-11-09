Марко Бедзеки с историческо постижение в MotoGP

Вчера Марко Бедзеки спечели надпреварата за Гран При на Катар в MotoGP, като за него това беше 12-ти успех в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

May the BEZ celebrations begin 🎉 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/DVAfVcrjkj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

С него италианецът записа историческо постижение, превръщайки се в първия пилот, който печели първите си 12 победи на 12 различни писти, подобрявайки рекорда на Фреди Спенсър, чиито първи 11 успеха са постигнати на 11 разлини трасета. Другите двама пилоти, които имат поне 10 победи преди да повторят успех на някоя писта са Уейн Гарднър и Кейси Стоунър с по 10.

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Бедзеки спечели първото си състезание в MotoGP на „Термас де Рио Ондо“ в Аржентина през 2023 година, а до края на сезон 2023 той триумфира още на „Бугати“ във Франция и „Буд“ в Индия. През 2024 италианецът не записа нито една победа в последния си сезон във VR46 Дукати преди да премине в състава на Априлия.

Първата година с марката от Ноале донесе три победи, спечелени на „Силвърстоун“, „Портимао“ и „Рикардо Тормо“. От началото на настоящата кампания Бедзеки има общо шест победи, като той стартира годината с три последователни победи на „Бурирам“, „Гояния“ и „Пистата на Америките“, след което спечели още на „Муджело“ и „Мандалика“, преди да дойде и победата му под изкуственото осветление на „Лусайл“.

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Ако Бедзеки иска да удължи своя рекорд, той не трябва да печели до четвъртия кръг за сезон 2027, тъй като дотогава ще има състезания само на писти, на които италианецът вече има победи. До края на настоящата кампания остават надпреварите на „Портимао“ и „Рикардо Тормо“, а следващата година ще започне със стартовете на „Бурирам“, „Лусайл“ и „Гояния“. Четвъртият кръг за сезон 2027 ще бъде в Аржентина, но не на „Термас де Рио Ондо“, а на „Оскар и Хуан Галвес“ в столицата Буенос Айрес.

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Снимки: Gettyimages