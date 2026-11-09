Оказа се, че Ръсел държи на представянето, не толкова на резултатите

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел подчерта, че на настоящия етап от сезона чистото му представяне на пистата е по-важно от крайните резултати. Това се случва въпреки категоричното желание на ръководителя на тима Тото Волф да му помогне в битката срещу Макс Верстапен за втората позиция в шампионата при пилотите.

Британецът завърши на четвърто място в Гран При на Сао Пауло, след като успя да се възстанови от завъртане на изхода от бокса след първото си спиране. Ръсел се възползва и от отборна тактика, при която Кими Антонели получи указания да му отстъпи позицията си по време на надпреварата.

Toto-ally ecstatic 😃 #F1 #BrazilGP https://t.co/r3IdDWtbkH — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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Мерцедес си гарантира първа титла при конструкторите от 2021 година насам, но в индивидуалното класиране Ръсел загуби още позиции спрямо Верстапен. Състезателят на Ред Бул сътвори забележителен пробив от 21-во място на стартовата решетка до втората позиция на финала, с което увеличи аванса си пред Ръсел на 17 точки.

Job well and truly done 👊 Congratulations, Mercedes 🎉 #F1 #BrazilGP https://t.co/YWe9p56K5H — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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Фокус върху личното представяне, а не върху класирането

Въпреки че пропусна подиума в Сао Пауло, Ръсел остана доволен от карането си през целия състезателен уикенд, давайки да се разбере, че темпото му е било по-важно от крайното класиране.

„Това беше много положителен уикенд от гледна точка на моето представяне. Може би си тръгвам по-доволен, защото скоростта беше добра. В този момент се вълнувам повече от самото представяне, отколкото от резултата, тъй като именно то беше слабото ми място.“

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Британският пилот бе особено окуражен от представянето си в квалификацията и от темпото с меките гуми в състезанието, макар да призна, че неточността му при излизането от алеята пред боксовете му е струвала скъпо.

On cloud nine 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #F1 @MercedesAMGF1 https://t.co/miotiafdqf — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

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Ръсел демонстрира амбиция да извлече максимума от болида още в съботната сесия, когато реагира емоционално на нареждането да прекрати последната си бърза обиколка.

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„Не искам да бъда втори, искам първата позиция, а това беше обиколка тъкмо за първото място“, сподели той по радиото, след като Волф го уведоми за спечелената втора позиция.

Приоритетите на Ръсел явно се различават от тези на неговия тим шеф, който открито заявява амбицията си британецът да изпревари Верстапен в крайното подреждане.

Toto leads the celebrations! 🕺 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/m4cfkOhHYG — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

След финала Волф потвърди, че Мерцедес „категорично“ иска Ръсел да грабне второто място при пилотите. Австриецът добави, че отборът може да предпочете да фаворизира Ръсел за сметка на Антонели в оставащите стартове, за да увеличи максимално шансовете му в дуела с Верстапен.

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Подобен подход вече бе демонстриран в Сао Пауло, където Антонели изпълни указанията и пропусна съотборника си напред.

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Самият Ръсел обаче нееднократно омаловажи значението на индивидуалния си резултат. След тежкото състезание за Гран При на САЩ той изтъкна, че отборната корона е основната цел за годината: „Най-важното е да спечелим шампионата при конструкторите.“

След като Мерцедес вече подпечата този успех, вниманието на тима може изцяло да се насочи към второто място на британеца в индивидуалното подреждане.

Верстапен увеличава преднината си

Силната форма на Верстапен прави задачата пред Ръсел още по-сложна. Нидерландецът заема втората позиция с 279 точки, докато състезателят на Мерцедес има 262. В битката активно участва и Люис Хамилтън, който изостава само на точка зад Ръсел с актив от 261 пункта.

Преди надпреварата в Бразилия Верстапен спечели три от четири старта, докато Ръсел събра едва 14 точки за същия период. Пробивът на нидерландеца в Сао Пауло затвърди предимството му, но окуражаващото темпо на Ръсел дава поводи за оптимизъм в лагера на Мерцедес преди заключителните състезания от календара.

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Снимки: Gettyimages