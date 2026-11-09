Априлия: Маркес затвори Бедзеки, ударът не можеше да бъде избегнат

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола изрази категоричното си несъгласие с решението на стюардите да не наложат наказание на Марк Маркес след сблъсъка му с Марко Бедзеки по време на съботния спринт за Гран При на Катар.

Инцидентът на пистата „Лусайл“ се разигра в средата на кратката надпревара. Деветкратният световен шампион Маркес леко се отклони от идеалната траектория в момент, когато бе следван плътно от Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин. Бедзеки се възползва от създалата се ситуация и опита атака от вътрешната страна на първия завой. Италианският пилот на Априлия влезе с висока скорост, но при връщането на испанеца към състезателната линия последва тежък контакт.

Ударът активира въздушната възглавница в екипа на Маркес, докато Бедзеки падна на асфалта, което на практика нанесе сериозен удар по амбициите му за титлата. Ситуацията провокира иронични аплодисменти от страна на Ривола в бокса, убеден, че испанският състезател на Дукати е трябвало да понесе санкция.

CONTACT BETWEEN @marcmarquez93 & Bezzecchi 😱😱😱 The #72 has gone down and @88jorgemartin is now 2nd 🤯 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/4RqDRdj59w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

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В неделя шефът на италианския тим аргументира позицията си пред телевизионния канал DAZN:

„Съжалявам за случилото се с Марко. Той напълно заслужаваше да остане в битката за отличието до самия финал на кампанията. Този сезон донесе ценен опит както за нас, така и за него. Не приемам случилото се нито вчера, нито днес, но тези решения не подлежат на обжалване.“

Марко Бедзеки с историческо постижение в MotoGP

THE VERY BEST OF BEZ! 💯 Marco Bezzecchi wins under the lights and keeps himself in the title picture 👊 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/bGoz0r3BBp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

„Има два основни фактора при подобни инциденти. Първо, стюардите трябва да установят кой от двамата пилоти носи по-голяма вина чрез преценка кой е имал реална възможност да предотврати удара. Марко със сигурност нямаше как да го избегне, което означава, че отговорността пада върху Марк. Маркес затвори линията на Бедзеки, а не обратното.“

„Втората гледна точка е свързана с момента от сезона. Тъй като ставаше въпрос за спринтово състезание, евентуална санкция щеше да се отрази на основния старт. Смятам, че изслушването на състезателите след финала щеше да помогне за вземането на най-справедливото решение.“

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„Техническото предимство на Априлия е в поведението в завоите и способността да поддържа по-плътна линия с по-висока скорост. Жалко е, защото Бедзеки подходи спокойно към завоя и спечели време.“

Въпреки разочарованието от съботния ден, Бедзеки реагира по най-добрия начин и триумфира в неделната основна надпревара, запазвайки макар и минимални шансове за короната. Съотборникът му Хорхе Мартин пресече финалната линия на седма позиция, а Марк Маркес с Дукати завърши втори и увеличи преднината си на върха в генералното класиране на 60 точки.

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Снимки: Gettyimages