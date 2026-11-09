Шарл Леклер определи болида на Ферари като „пълен кошмар“ на мокра писта

Пилотът на Ферари Шарл Леклер не скри разочарованието си от поведението на своя болид в дъждовните условия по време на надпреварата за Голямата награда на Сао Пауло, определяйки управлението му като „пълен кошмар“.

Състезателят от Монако потегли едва от 13-а позиция на стартовата решетка заради наказание, свързано със смяна на двигател. Съотборникът му Люис Хамилтън пък трябваше да започне от 20-о място след сходна санкция.

Two champions with ground to make up 📈 Take a look at the start reactions from both Hamilton and Verstappen in Brazil as they fire off the line and towards the points! #F1 #BrazilGP @awscloud https://t.co/GH83Qa1bck — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

В Мерцедес търсят причините за завъртанията, лишили тима от победата в Бразилия

Докато Хамилтън успя да си пробие път напред в началните обиколки, Леклер се сблъска със сериозни затруднения и не успя да навакса позиции по същия начин. Основният му проблем се оказа трудното загряване на гумите до оптимална работна температура, което блокира темпото му в откриващата фаза.

„Изпълнението на стратегията беше добро, но темпото в първата част от надпреварата беше ужасяващо - сподели Леклер. - В началото имахме невероятни проблеми да вкараме гумите в работна температура, беше направо невероятно. Болидът бе напълно неуправляем. Люис определено намери решение, защото направи страхотен старт, но за мен усещането беше все едно карам на лед. По-късно имах ритъм, но нямахме чист въздух пред себе си и губехме много време на правите. Първата ми серия обиколки беше много слаба, докато втората с меките гуми бе доста добра, въпреки че отново липсваше свободно пространство. Накрая, благодарение на търпение и правилни решения, стигнахме до седмото място зад първите три отбора.“

Ръсел загуби 90 точки от Верстапен в битката за второто място

Въпреки че пресече финалната линия на седма позиция, Шарл бе класиран осми заради петсекундно наказание, наложено му за инцидент с Лиам Лоусън. Тази загуба на две точки не оказа сериозно влияние върху битката при конструкторите, където Мерцедес вече си осигури шампионската титла.

Леклер призова инженерите на Скудерия за задълбочен анализ на слабостите при дъждовно време и подчерта колко непредсказуемо е поведението на машината при такива условия.

Люис Хамилтън съкрушен след провала в Сао Пауло

„Имаме много какво да учим както от квалификацията, така и от състезанието - допълни той. - Когато караме на дъжд, усещането е като при хвърляне на монета – или нещата проработват, или се оказваш губещ. Управлението е пълно бедствие и ни чака изключително много работа в тази насока.“

От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages