Шесто място за Зара Илиева на Младежките олимпийски игри

Зара Илиева завърши на шесто място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Българката даде резултат 10:07.71 минути за шестата позиция.

Шампионка на 3000 метра стана кенийката Фейт Роно с 9:15.47 мин, втора завърши етиопката Йорданос Цигаб с 9:15.71 мин, а бронзовото отличие заслужи угандийката Керем Челимо с 9:32.41 мин.

По-късно днес Васил Антонов ще участва във финала на 400 метра при юношите, а вчера третият роден атлет в Сенегал Стилиян Орлинов спечели сребърен медал в скока на дължина.



Снимки: БОК, Костадин Андонов

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