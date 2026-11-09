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Матю Рамсдън обърка маршрута в Кардиф, но измъкна победата с мощен финален спринт

  • 9 ное 2026 | 13:22
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Матю Рамсдън обърка маршрута в Кардиф, но измъкна победата с мощен финален спринт

Британският атлет Матю Рамсдън грабна победата при мъжете в надпреварата по крос-кънтри в Кардиф вчера, сътворявайки истински спектакъл в заключителните метри на състезанието. 23-годишният състезател сгреши маршрута и пропусна последния завой към финалната права, но успя бързо да прескочи ограждащата лента на трасето и със зрелищен спринт да изпревари сънародника си Джеймс Кингстън.

Двамата атлети бяха начело през по-голямата част от бягането и се откъснаха от останалите състезатели, превръщайки последната обиколка в уелската столица във вълнуващ дуел. Когато Рамсдън излезе от очертанията на трасето, успехът на Кингстън изглеждаше сигурен.

Рамсдън обаче реагира хладнокръвно след неволното отклонение и заличи изоставането си, за да триумфира с аванс от две секунди и време от 27:26 минути. На трета позиция финишира Кадар Омар с постижение от 27:39 минути в едно интригуващо откриване на сезона по крос кънтри във Великобритания.

В надпреварата при жените двукратната европейска шампионка на 1500 метра Лора Мюър срещна трудности при завръщането си в дисциплината и финишира на пето място. Първата позиция грабна Кейт Аксфорд с време 20:37 минути, записвайки равен резултат с втората Амилия Куърк. Третото място на почетната стълбичка зае Ребека Флаърти с 20:40 минути, а четвърта завърши Попи Танк с 20:49 минути, изпреварвайки Мюър със само една секунда.

Снимка: European Athletics

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