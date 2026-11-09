Шампионка на диск почина на 93

Шотландската лекоатлетка Розмари Пейн, която спечели златен медал в хвърлянето на диск на Игрите на Британската общност през 1970 година и впоследствие записа забележителна кариера с множество световни рекорди за ветерани, почина на 93-годишна възраст.

Тъжната вест бе обявена в петък (6 ноември) от клуба по лека атлетика и колоездене “Хейлсоуен“, за който тя се състезаваше при ветераните. Председателят на клуба Катрин Уилиетс сподели, че Пейн е била истинско вдъхновение за всички, с които е работила. От шотландската лекоатлетическа федерация също изразиха почит към родената в Келсо олимпийка, състезавала се за Великобритания и на три европейски първенства.

Върховият момент в кариерата ѝ настъпи в откриващия ден на Игрите на Британската общност в Единбург на 18 юли 1970 година, превърнал се в паметен празник за нейното семейство. На стадион “Медоубанк“ нейният съпруг Хауърд Пейн спечели третата си титла в хвърлянето на чук за Англия. Едва два часа по-късно Розмари триумфира в сектора за хвърляне на диск с резултат от 54.46 метра, изпреварвайки сребърната медалистка от Австралия Джийн Робъртс (51.02 метра). Всичките ѝ четири успешни опита бяха по-добри от най-доброто постижение на опонентката ѝ.

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