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Изгряваща звезда в атлетиката прекрати кариерата си на 22

  • 9 ное 2026 | 17:00
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Изгряваща звезда в атлетиката прекрати кариерата си на 22

Eдна от изгряващите европейски звезди в бяганията на дълги разстояния Агате Кауне обяви, че прекратява професионалната си кариера на 22-годишна възраст. Латвийката, която представи страната си в дисциплината 5000 метра на Олимпийските игри в Париж, постигна големи успехи при подрастващите.

Кауне спечели сребърен медал на 5000 метра на Световното първенство за юноши и девойки (до 20 г.) през 2022 г., а на Европейското първенство в същата възрастова група през 2023 г. завоюва два златни медала – на 3000 и 5000 метра.

Тя стана известна с това, че се класира за финала на 5000 метра на Световното първенство по лека атлетика през 2023 г., след като натрупа сериозна преднина пред състезателки от ранга на Гудаф Цегай и Беатрис Чебет – макар впоследствие те да я изпревариха в края на дистанцията.

През тази година, освен на пистата, Кауне се състезаваше и в шосейните бягания, като завърши на 72-ро място (с време 74:27 мин.) в полумаратона на Световното първенство по шосейни бягания.

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Снимки: Gettyimages

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