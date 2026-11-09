Ягер тренира усилено за новия сезон

Хенриете Ягер направи изключително силна година, в която се сдоби с няколко златни медала от големите форуми. Първо норвежката спечели злато с щафетата на 4 по 400 метра на Световното първенство за щафети в Габороне, а на Европейското на открито в Бирмингам грабна още две златни отличия - на 400 м и със смесената щафета на 4 по 400 м.

Сезонът за нея пък завърши с второ място на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Успехите амбицираха 23-годишната норвежка за още медали и тя продължава своята упорита работа за летния сезон. Ягер публикува в “Инстаграм” част от своя тренировка, на която бяга срещу баир, придружена от своя треньор на колело.

“Типична съботна сутрин в Аремарк. Не съм съвсем сигурна дали съм наследила стила си на бягане от татко”, написа Ягер.

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