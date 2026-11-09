Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Ягер тренира усилено за новия сезон

  • 9 ное 2026 | 15:39
  • 298
  • 0
Ягер тренира усилено за новия сезон

Хенриете Ягер направи изключително силна година, в която се сдоби с няколко златни медала от големите форуми. Първо норвежката спечели злато с щафетата на 4 по 400 метра на Световното първенство за щафети в Габороне, а на Европейското на открито в Бирмингам грабна още две златни отличия - на 400 м и със смесената щафета на 4 по 400 м.

Сезонът за нея пък завърши с второ място на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Успехите амбицираха 23-годишната норвежка за още медали и тя продължава своята упорита работа за летния сезон. Ягер публикува в “Инстаграм” част от своя тренировка, на която бяга срещу баир, придружена от своя треньор на колело.

“Типична съботна сутрин в Аремарк. Не съм съвсем сигурна дали съм наследила стила си на бягане от татко”, написа Ягер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Изгряваща звезда в атлетиката прекрати кариерата си на 22

Изгряваща звезда в атлетиката прекрати кариерата си на 22

  • 9 ное 2026 | 17:00
  • 125
  • 0
Шампионка на диск почина на 93

Шампионка на диск почина на 93

  • 9 ное 2026 | 16:49
  • 226
  • 0
Кристенсен спечели златото при мъжете на Северното първенство по крос-кънтри

Кристенсен спечели златото при мъжете на Северното първенство по крос-кънтри

  • 9 ное 2026 | 15:02
  • 336
  • 0
Матю Рамсдън обърка маршрута в Кардиф, но измъкна победата с мощен финален спринт

Матю Рамсдън обърка маршрута в Кардиф, но измъкна победата с мощен финален спринт

  • 9 ное 2026 | 13:22
  • 490
  • 0
Квизера триумфира с драматичен финален спринт на кроса в Сантипонсе

Квизера триумфира с драматичен финален спринт на кроса в Сантипонсе

  • 9 ное 2026 | 13:11
  • 431
  • 0
Финалистът на 400 метра в Дакар Васил Антонов: Много съм уморен, но утре ще атакувам медалите

Финалистът на 400 метра в Дакар Васил Антонов: Много съм уморен, но утре ще атакувам медалите

  • 8 ное 2026 | 22:04
  • 951
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 7771
  • 8
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 5580
  • 3
Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

  • 9 ное 2026 | 16:58
  • 607
  • 0
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 743
  • 0
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 10736
  • 33
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 6007
  • 43