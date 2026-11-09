Кристенсен спечели златото при мъжете на Северното първенство по крос-кънтри

Носителят на европейска титла при младежите под 20 години Аксел Ванг Кристенсен от Дания записа един от най-значимите си успехи при мъжете, след като спечели златото на Северното първенство по крос-кънтри. Надпреварата се проведе в неделя при студено време в шведския град Ваксьо.

Състезателите трябваше да преодолеят изключително технично трасе с кратки, но стръмни изкачвания и спускания, паднали дървесни стволове и участък с дълбок пясък. Кристенсен демонстрира превъзходна физическа и техническа подготовка, като се откъсна напред още в началните етапи на 8-километровата дистанция при мъжете.

Датчанинът увеличаваше преднината си с всяка изминала обиколка и финишира за 23:12 минути. Той изпревари с повече от половин минута представителите на домакините Йеспер Сандберг (23:43 мин.) и Ерик Свенск (23:44 мин.), които заеха съответно второ и трето място, но донесоха отборната титла на Швеция.

"Този успех означава много за мен. Това е първата ми значима победа от две години насам, така че чувството е страхотно. Влязох в състезанието с нагласата да дам абсолютно всичко от себе си и да проверя моментната си форма. Много съм доволен от показаното. След тежкия и дълъг сезон успях да премина добре през подготвителния период и сега се чувствам уверен. Шестнадесет месеца след операцията на коляното отново мога да тренирам на ниво, което ми позволява да бъда конкурентен на международната сцена“, сподели Кристенсен.

Датският лекоатлет, който остана в историята със забележителния си финален спринт срещу Нилс Ларос в Брюксел, потвърди, че следващата му голяма цел е Европейското първенство по крос-кънтри в сръбската столица Белград на 13 декември. Там той все още има право да се състезава във възрастовата категория до 23 години.

В женските надпревари пълен доминант бе Норвегия. На дистанцията от 8 километра при жените Маделене Ванвик Холум грабна титлата с време 26:57 минути, повеждайки норвежка тройна победа пред бившата европейска шампионка на 1500 метра под 20 години Ингеборг Йостгорд (27:00 мин.) и Хане Мьоен Маридал (27:05 мин.), с което бе подпечатано и първото място в отборното класиране.

В бягането на 5 километра при жените триумфира сънародничката им Венус Абрахам Тефера, финиширала за 17:45 минути. Домакините от Швеция все пак стигнаха до злато в индивидуалните стартове благодарение на 18-годишния Себастиан Льорстад. Младокът, който през февруари записа впечатляващите 28:21 минути на 10 километра в Кастейон, спечели втората си титла при юношите под 20 години с време 14:41 минути. Той остави далеч зад себе си норвежеца Магнус Ойен (14:58 мин.), чието представяне изведе Норвегия до златото в отборната надпревара.

"Чувствах се страхотно, а трасето беше абсолютно перфектно. Имах сили през цялата дистанция и беше изключително удоволствие да спечеля втория си индивидуален златен медал от крос кънтри шампионата“, отбеляза Льорстад, който има право да се състезава при юношите под 20 години чак до 2027 година.

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Снимки: Gettyimages