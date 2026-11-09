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Квизера триумфира с драматичен финален спринт на кроса в Сантипонсе

  • 9 ное 2026 | 13:11
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Квизера триумфира с драматичен финален спринт на кроса в Сантипонсе

Новият рекордьор на Испания в полумаратона Родриг Квизера затвърди отличната си форма в бягането през пресечена местност, след като спечели надпреварата при мъжете на престижния крос “Интернасионал де Италика“ в испанския град Сантипонсе.

27-годишният състезател, който изчаква официално одобрение от Световната атлетика да представя Испания на международната сцена след смяната на националната си принадлежност от Бурунди, демонстрира впечатляваща тактическа зрялост и скорост. В заключителните метри той успя да надделее над шампиона на Кения на 10 000 метра Чарлз Кибоино и световния първенец за юноши до 20 години на 5000 метра Франклин Кибет.

Двамата 19-годишни кенийски таланти подложиха Квизера на сериозен натиск по цялото трасе. На финалната права обаче Квизера предприе мощно ускорение и грабна победата с време 27:37 минути – само с една секунда пред Кибоино и на две секунди пред финиширалия трети Кибет.

Шампионът на Европа по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо завърши на пета позиция с резултат 27:59 минути в надпреварата.

В състезанието при жените триумфира световната шампионка в бягането на 5 км на шосе Ликина Амебау от Етиопия. Със силна атака в последната обиколка тя си осигури първото място с резултат 30:41 минути. Втора остана световната шампионка за девойки до 20 години на 5000 метра Чарити Чероп от Уганда с 30:49 минути, а подиума допълни кенийката Синтия Чепкируй с време 30:57 минути.

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Снимки: Gettyimages

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