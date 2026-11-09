Напук на войната в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на MotoGP

Напук продължаващият военен конфликт в Иран и нестабилната обстановка в Близкия изток, в Катар отбелязаха рекордна посещаемост на състезанието си от MotoGP, което се проведе през изминалия уикенд.

It’s a record! 55,120 fans have joined us this weekend at Lusail, beating the previous record for the Qatar GP from 2023! Thank you all for coming, we hope you enjoy the show! #QatarGP 🇶🇦 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

В хода на трите състезателни дни на „Лусайл“ общо 55 120 човека посетиха катарското трасе, подобрявайки с точно 100 души рекорда от 2023 година, когато състезанието отново беше в края на сезона. Състезанието в Катар дори не е най-слабо посетеното за 2026 година, тъй като тази „чест“ се пада на Гран При на Унгария, която събра малко над 41 000 човек и напълно очаквано загуби мястото си в календара за сезон 2027. Нито един други кръг този сезон не отчитал посещаемост под 100 000 души, като най-посетена беше Гран При на Франция в Льо Ман, където се събраха 311 638 човека.

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Гран При на Катар традиционно регистрира много слаба посещаемост, като е имало години, в които по-малко от 10 000 човека са посещавали целия уикенд. През последните години, след пълната реконструкция на „Лусайл“, която беше направена заради Формула 1, надпреварата в MotoGP се радва на значително по-голям интерес, като от 2023 насам посещаемостта не е падала под 40 000.

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Снимки: Gettyimages