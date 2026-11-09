От екипа на Лоусън отрекоха слуховете за Уилямс

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв репортер и анализатор Франк Монтани пусна слуха в хода на уикенда за Гран При на Сао Пауло, че Лиам Лоусън ще премине в Уилямс за догодина.

Според французина, това решение ще удовлетвори всички страни - Лоусън ще остане титуляр, а Рейсинг Булс ще вземе на мястото му Никола Цолов, който се бори за титлата във Формула 2 този сезон. Монтани дори уточни, че Лоусън ще отиде на мястото на Алекс Албон в британския тим.

Lawson sweeps past Norris 💪 A brilliant start by the Kiwi 👏 #F1 #BrazilGP https://t.co/NBLMX41apE — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

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От мениджмънта на новозеландеца побързаха да обявят, че не са водили преговори и нямат контакт с Уилямс, а от самия отбор допълниха, че нямат намерение да се разделят с Албон, който по-рано тази година преподписа с Уилямс.

Нейт Сондърс от ESPN беше този, който първи говори с екипа на Лоусън и след това потвърди, че става въпрос за слух и спекулации.

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Монтани стъпи на факти, за да развие спекулацията си - през 2024 година от Уилямс имаше интерес към Лоусън, като целта беше Лиам да смени Логан Сарджънт. Но трансферът беше блокиран от Ред Бул и всичко приключи много бързо.

През 2026 година Лоусън се представя изключително силно във Формула 1 - той заема деветото място при пилотите с 89 точки и е най-напред от пилотите, които не карат за някой от четирите големи тима.

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Снимки: Gettyimages