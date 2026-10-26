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Рана Верона пречупи Веро Волей Монца след пълен обрат в Суперлигата

  • 26 окт 2026 | 16:58
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Рана Верона пречупи Веро Волей Монца след пълен обрат в Суперлигата

Отборът на Веро Волей Монца не успя да зарадва привържениците си при домакинския си дебют в италианската Суперлига и отстъпи с 1:3 (25:23, 25:27, 19:25, 15:25) пред Рана Верона. Двубоят предложи две коренно различни лица от страна на домакините, които водеха в резултата и контролираха събитията до средата на втория гейм, преди гостите да поемат пълна инициатива.

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Силни Илия Петков и Жасмин Величков! Монца загуби от Прата

За Веро Волей това е второ поредно поражение след неуспеха при гостуването на Тинет Прата ди Порденоне. В следващия кръг тимът отново ще играе в „Опикуад Арена“, където в събота от 18:00 часа посреща Сър Суса Скай Перуджа.

„Доволни сме от представянето си през първите два гейма, но след това загубихме концентрация и увереност. Допуснахме твърде много непредизвикани грешки на посрещане и начален удар, а срещу отбор от класата на Верона е изключително трудно да се наваксва такова изоставане. Въпреки всичко вярвам, че вървим по правилния път и трябва да продължим да се трудим така, както през изминалата седмица. Очакваме скоро и завръщането на Роуън, с което съставът ще бъде в пълен комплект. Предстои ни още много работа, но притежаваме нужния потенциал и характер, за да израстваме“, заяви националът Илия Петков, който играе за Монца.

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