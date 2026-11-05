Силни Жасмин Величков и Илия Петков с 28 точки за драматична първа победа на Монца

Националите Жасмин Величков и Илия Петков и техният Веро Волей (Монца) записаха първа победа за сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели спечелиха много трудно и драматично гостуването си на Аква Сант’Анна (Кунео) с 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 26:28, 15:13) в среща от 4-ия кръг, играна тази вечер.

По този начин Монца е на предпоследното 11-о място във временното класиране, но вече с 1 победа, 3 загуби и 2 точки.

В редовния 5-и кръг Величков, Петков и съотборниците им са домакини на гранда Модена. Мачът е в неделя (8 ноември) от 21,30 часа българско време.

Жасмин Величков изигра силен мач за победителите и стана втори по резултатност с 15 точки (3 блока, 1 ас, 33% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +1).

Илия Петков също се представи отлично и завърши с 13 точки (2 блока, 1 ас и 67% ефективност в атака) за успеха.

Най-полезен за Монца бе Диего Фрашио с 27 точки (1 блок, 1 ас и 54% ефективност в атака - +16) за победата и напълно заслужено бе обявен за MVP на мача.

За Кунео над всички бе Натан Ферал, който реализира 31 точки (3 блока, 2 аса и 52% ефективност в атака - +15), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

АКВА САНТ'АННА (КУНЕО) – ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 2:3 (21:25, 23:25, 25:23, 28:26, 13:15)

КУНЕО: Брайън Аргилагос 5, Натан Ферал 31, Пория Хосейн 6, Итън Чамплин 10, Лоренцо Кодарин 6, Леандро Моска 8 – Доменико Кавачини-либеро (Лоренцо Сала, Николо Волпе, Александър Стрелов 9, Тибо Лубейр-либеро)

Старши треньор: МАТЕО БАТОКИО

МОНЦА: Леонардо Бонаки 1, Диего Фрашио 27, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 15, Григорий Хоцевич 6, ИЛИЯ ПЕТКОВ 13, Томас Берета 12 – Флавио Морацини-либеро (Николо Мапели, Якопо Масари, Пиер Перен)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

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